Det var länge sedan Sonos släppte en ny rejält tilltagen högtalare som inte var en soundbar. Senast ut var Sonos Five (andra generationen av Play:5) och tredje generationen av Sub, som båda släpptes i juni 2020.

Nu rapporterar The Verge att företaget har en ny ”vanlig” högtalare i premiumsegmentet på gång, som har kodnamn Optimo 2. The Verge har tagit fram en enkel 3d-rendering baserad på de bilder sajten har sett.

Optimo 2 kommer enligt de källor The Verge har talat med vara mer flexibel än tidigare stora Sonos-högtalare. Förutom den vanliga wifi-anslutningen kommer den ha stöd för bluetooth och kanske även direktinmatning via usb-c, istället för 3,5-millimeterskontakt som på Five.

Ljudmässigt sägs Optimo 2 påminna om Apples gamla Homepod med ett batteri av högtalarelement riktade åt olika håll. En uppsättning mikrofoner används dels för Sonos egna röststyrningsfunktion Sonos Voice men också för att automatiskt anpassa ljudet till rummet.