Logitech har nu lanserat sin G502 X-serie bestående av totalt tre möss: Logitech G502 X, G502 X Lightspeed och G502 X Plus.

Samtliga möss är utrustade med de hybrid-optiska mekaniska brytarna Lightforce och X Lightspeed och X Plus har båda också uppdaterade versioner av Logitech G:s Lightspeed-teknik för en turneringstestad anslutning.

Serien har också en reversibel och flyttbar DPI-knapp som är anpassad för en mängd olika greppstorlekar, ett omarbetetat scroll-hjul med bättre stabilitet, usb-c-laddning för de trådlösa varianterna och ett tunt yttre för en lägre vikt.

Logitech G502 X, G502 X Lightspeed och G502 X Plus finns tillgänglig nu via logitechg.com och utvalda återförsäljare. Rekommenderat pris är 949 kronor för G502 X, 1599 kronor för G502 X Lightspeed och 1799 kronor för G502 X Plus.

