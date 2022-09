Sennheiser utökar nu sin Ambeo-serie med Ambeo Soundbar Plus och Ambeo Sub.

Ambeo Soundbar Plus presenterar företaget själva som "världens första 7.1.14. allt-i-ett-soundbar". Högtalarens självkalibreringssystem kan läsa av ett rums akustik för att optimera ljudet. Därefter placerar högtalaren sju virtuella högtalare runt lyssnaren och fyra ovanför.

Ljudet kan sedan automatiskt kalibreras beroende på vad som spelas och 3D-ljud kommer genom Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio och MPEG-H Audio. Ambeo Soundbar Plus kan också konvertera stereo- och 5.1-innehåll till 3D-ljud.

Subwoofern Ambeo Sub drivs även den av virtualiseringsteknik som ska erbjuda djup bas genom en 8-tums bashögtalare tillsammans med en 350W Class D-förstärkare. Den stängda lådan påstås ge bas av "audiofilklass" ner till 27Hz.

Genom multi-sub-array-teknik kan användaren också ansluta upp till fyra subwoofers för att skala basprestandan och kalibrera dem individuellt. Även Ambeo Sub har annars självkalibrering som läser av akustiken i ett rum för att optimera ljudet.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus och Ambeo Sub kan förbeställas från 1 september och kommer bli tillgängliga 15 september. Ambeo Soundbar Plus har ett cirkapris på 16 490 kronor och Ambeo Sub ett cirkapris på 7690 kronor.

