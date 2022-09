Google bjuder nu in till ett nytt produkt-event som kommer äga rum 6 oktober klockan 16:00, svensk tid.

Under eventet förväntas Google lansera sin nya Pixel 7-serie med mobiler, den helt nya smartklockan Pixel Watch och nya Nest-enheter.

Just nu är det okänt vilka av produkterna som kommer släppas i Sverige.

Du kommer kunna läsa allt eventet här på M3.

It's all coming together.



Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET.



Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X