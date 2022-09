Microsofts spelchef Phil Spencer meddelade nyligen att planen är att Call of Duty kommer fortsätta finnas på Playstation under flera år bortom det existerande avtal som Sony har med Activision.

Microsoft är just nu i färd med att köpa Activision Blizzard (som äger Call of Duty) för 68,7 miljarder dollar. Affären måste fortfarande godkännas av konkurrensmyndigheter i olika länder. Eftersom Call of Duy är så populärt förs just nu diskussioner kring i vilken mån spelserien behöver vara tillgänglig på fler plattformar för att det inte ska bryta mot konkurrenslagar.

Nu säger dock Sonys Jim Ryan till Games Industry.biz att Microsofts erbjudande är otillräckligt.

"Microsoft har bara erbjudit Call of Duty att vara kvar på Playstation i tre år efter det nuvarande avtalet mellan Activision och Sony löper ut", säger Jim Ryan och fortsätter.

"Efter nästan 20 år av Call of Duty på Playstation, var deras förslag otillräckligt på många nivåer och det misslyckas med att ta vara på påverkan för våra gamers. Vi vill garantera att Playstation-spelare fortsätter ha den mest högkvalitativa Call of Duty-upplevelsen, och Microsofts förslag underminerar den principen."

