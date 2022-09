Mediahysterin har knappt hunnit sjunka undan från Apples stora Iphonelansering igår, då passar Motorola på att lansera tre nya mobiler. Det blev ingen vikbar Razr, ännu. Men Mororola lovar att den är på väg snart, även till oss i väst. Istället får vi Edge 30 Neo och Edge Fusion, två modeller precis under toppnivå, och framför allt nya toppmodellen Edge 30 Ultra.

Börjar det inte bli lite väl många Edge-modeller nu? Nu är de fem till antalet bara i år, och frågan är om det är tillräckligt mycket som håller dem isär, och tillräckligt mycket som skiljer mobiler som Neo och Fusion från de bästa i Moto G-serien.

Läs också: Här är Motorolas tre nya smartphones

Edge 30 Ultra är en annan femma, den nya toppmobilen från Motorola vill konkurrera med mobiler som Samsung Galaxy S22 Ultra, Oneplus 10 Pro och nya Iphone 14 Pro Max. Det gör den med höga prestanda från en Snapdragon 8+ gen 1 och 12 gigabyte ram-minne, en stor 6,7 tums oledskärm med 1080p-upplösing, hög ljusstyrka och upp till 144 Hz bildfrekvens, extra snabbladdat batteri, samt en ny kamera.

Edge 30 Ultra i vitt utförande.

Håller priset på sätt nivå

Och ett betydligt lägre pris, Edge 30 Pro är med sitt rekommenderade pris precis under 10 000 kronor dyr för att vara en Motorola, men med den har bekväm marginal prismässigt till största konkurrenterna. För de pengarna får du här 12 gigabyte minne och 256 gigabyte lagring.

Det här är samma telefon som släpptes tidigare under sensommaren i Kina under namnet Edge X30 Pro. Nu byter den alltså namn av någon anledning, men behåller såvitt vi kan se allt annat vad gäller specifikationer, design och funktioner. Det enda som verkar skilja dem åt är mjukvara. I Edge 30 Ultra får vi ett rent Android-gränssnitt och inte det MYUI 4.0-gränssnitt som Edge X30 Pro har, det verkar mer inriktat på just kinesiska användare.

De första Edge-mobilerna hade en extremt böjd skärmkant, men tidigare toppmodellen Edge 30 Pro höll igen på den punkten med mer återhållsam stil. Här är det åter en mer tydlig avrundning på långsidorna, och även på baksidan, vilket ger telefonen en mycket tunn metallram som hålls ihop av glasskivor.

På baksidan är den svarta modell vi gick i handen i grovt matt still med en läckert glittrande yta. En vit variant finns också, med matt och lite lenare baksida. De är bägge behagliga att greppa.

Motorola Edge 30 Ultra med sin kantigt utstickande kamera och runt avböjda matta glasbaksida.

Hur är det med hållbarheten?

I alla fall om du vågar hantera dem utan ett skyddande skal. Med så mycket glas och så lite chassiram som stödjer upp det infinner sig en viss oro för hållbarheten. Det återstår att se. Skärmen hade också skyddande plastfilm på, vars kant ger lite irriterande friktion när vi sveper in från kanterna. Den går att ta bort, men vi är inte säkra på vad det gör för skydd mot repor.

Edge 30 Ultra har IP52-klassning och tål därmed lite stänk, men inte full nedsänkning i vatten. Det är kanske lite i underkant. Det finns andra mobiler i samma prisklass som inte heller lovar mer, men vi tycker nog att man ska kunna begära att den nästan femsiffrig investering innebär en mindre fysisk risk.

Den tunna ramen gör också på- och volym-knappar ovanligt små. Men de är klanderfritt byggda och ger rätta känslan ändå. På det stora hela har dock Motorola lyckats med lyxkänslan här, och med tillräckligt mycket egensinnighet i designen för att sticka ut.

En ljusstark p-oledskärm. De låg tidigare efter amoledskärmarna i förgkvalitet men har blivit bättre på senare år, så det är inget minus här.

Hur många pixlar är för många pixlar?

Den stora nyheten är den massiva nya kamerasensorn i mobilen som har en upplösning på smått vansinniga 200 megapixlar. Sensorn som kommer från Samsung är nära en tum stor, men inte riktigt, och sticker ut markant med ett kantigt kamerahus i hörnet på baksidan. Just ytan är nog viktigare för bildkvaliteten än den extrema pixeltätheten.

Vårt första intryck av kameran är att den tar väl så skarpa bilder i dagsljus med pixelbinning och normalstora foton som slutresultat. Den tar god tid på sig när vi försöker fota i ett läge för full upplösning, men mycket mer än så har vi inte hunnit testa just det.

Här hittar vi också en mer normal vidvinkelkamera och en 2x zoomkamera. Vidvinkelkameran fungerar också att ta makrobilder med och har direkt zoomläge för det i kameraappen. Även vidvinkeln har många megapixlar, 50 för att vara exakt, och selfiekameran på framsidan stoltserar med 60-megpixelsensor. Ett foto i högupplösningsläge med den ger oss väldigt detaljerad återgivning av både näshår och porer vi inte vill posta på Instagram.

Så frågan här är samma som med 200 megapixels huvudkameran; det är stora siffror men leder det till bättre bilder? Det återstår att ta reda på.

De få bilder vi hann testa att ta såg alla väl godkänt bra ut, men om den faktiskt fotar bättre än andra med mindre högupplöst sensor är svårt att avgöra.

Biffig laddare med hög effekt

Motorola satsar nu också på allvar på snabbladdning, och Edge 30 Ultra kommer med en massiv 125 watts laddare, och kan också laddas trådlös med upp till 50 watts effekt. Trådlös laddare får du köpa separat medan usb-laddare ingår. Det är välkommet då tillverkarens mobiler hittills varit hyfsat snabbladdade, men inget exceptionellt.

Nu sällar de sig till andra kineser som Xiaomi, Oneplus och Realme med en funktion som på allvar skiljer dem från till exempel Samsung, Apple och Sony, som alla verkar se batteriladdningen i sina mobiler som en parentes.

Vi har nu fått en Edge 30 Ultra i handen att testa, så vi återkommer med en detaljerad recension inom kort.