Ibland är valet av var en laddstation ska byggas inte svårare än att fråga folk på Twitter, verkar Tesla tro. Techcrunch rapporterar att Teslas Twitter-konto Teslacharging under veckan bett följare skriva förslag på platser där de vill se Teslas snabbladdare.

Bland förslagen med flest gillamarkeringar finns Alaska, Hawaii, Vancouver Island, British Columbia, samt flera amerikanska nationalparker.

Tweeten kommer snart följas upp med en omröstning.

Supercharger Voting coming soon. Reply with location suggestions – replies with the most likes will be included in the poll. pic.twitter.com/LxNVnBtvCV