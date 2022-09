I samband med sitt Forward-event meddelade spelutgivaren Ubisoft att de kommer storsatsa på sin äventyrsserie Assassin's Creed de kommande åren.

Redan i år kommer expansionen The Last Chapter släppas kostnadsfritt till vikingaäventyret Assassin's Creed Valhalla. Under 2023 släpps sedan Assassin's Creed Mirage som utspelar sig i Bagdad under 800-talet och som ursprungligen var tänkt som en expansion till Valhalla innan det utökades till ett eget spel.

Längre fram väntar Codename Red som kommer vara nästa stora Assassin's Creed som kommer utspela sig i Japan. Efter det följer Codename Hexe, som verkar ha något av ett häx-tema, och som tillsammans med Codename Red kommer vara en del av Assassin's Creed Infinity som beskrivs som ett projekt som ska länka samman Assassin's Creed-spelen.

Utöver det kommer också mobilspelet Codename Jade som ska utspela sig i Kina samt ett exklusivt spel till streamingtjänsten Netflix, som även jobbar på en Assassin's Creed tv-serie.

