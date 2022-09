Nintendo har i samband med sitt senaste Direct-event avslöjat att nästa Zelda-spel blir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom och det kommer släppas 12 maj 2023 till Nintendo Switch.

Nintendo siktade tidigare på att släppa spelet redan under 2022 men så blev det alltså inte.

En kort ny trailer för spelet kan beskådas ovan. Det ser ut att följa en liknande stil som The Legend of Zelda: Breath of the Wild som släpptes 2017.

