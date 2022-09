Som du säkert märkt har elen blivit dyr. Något som beror på flera olika faktorer. Elproduktionen från exempelvis vindkraft har inte nått de planerade nivåerna. Överföringsbegränsningar har gjort att den billigare elen från vattenkraft i norr inte når de södra delarna av landet. Och sen har vi förstås situationen i Europa med historiskt höga gaspriser som kompliceras ytterligare av gas- och oljejätten Rysslands invasion av Ukraina.

Samtidigt finns argument för att elpriset i Sverige är konstgjort högt, för det kostar egentligen inte mer att producera el idag än det gjorde förr. Istället beror priset på att Sverige är en del av en större marknad i Europa.

Din elkostnad kommer också att kraftigt variera beroende på var i Sverige du bor. Sedan 2011 är landet uppdelat i fyra elområden. I norr finns det idag ett överskott på el, vilket gör den billigare, medan södra Sverige har ett underskott på el, vilket gör den dyrare. I dagsläget kan det handla om en prisskillnad på flera tusen procent. Nej, du läste inte fel.

I dessa tider är det inte konstigt att många funderar på om det kanske är dags att byta elabonnemang för att försöka spara pengar. Här är vår guide till vad du ska tänka på.

Vad ska jag jämföra mellan elbolag?

Först en kort grundkurs. Din elleverans består av två delar. 1) Ditt elnätsföretag som äger och sköter om ledningarna som transporterar el till dig. 2) Din elleverantör som säljer dig själva elen. Alla leverantörer köper elen från samma börs och till samma pris.

Ditt elnätsföretag får du inte välja själv, det beror på vilket geografiskt område du bor i. Det vi istället fokuserar på här är din elleverantör, eller elbolag, eftersom du kan välja det på egen hand. Det finns idag cirka 150 elleverantörer i Sverige.

Thomas Björkström är vd på Konsumenternas Energimarknadsbyrå som ger privatpersoner och småföretagare oberoende kostnadsfri vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme. Byrån fångar också upp konsumentproblem, för dem vidare till berörda myndigheter och företag och har löpande kontakt med dessa med målet att göra konsumenters röster hörda.

Thomas Björkström, vd på Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Vad ska en privatperson tänka på när den jämför olika elbolag?

– Om du är nöjd med nuvarande elhandlare så börja att ta den kontakten för att se om de erbjuder ett bra och prisvärt alternativ. Därefter kan du sedan jämföra erbjudandet med andra elhandlare och byta elhandlare om du hittar ett bättre alternativ. Leta elhandlare kan du göra genom att exempelvis kolla Elpriskollen.se eller Elskling.se.

– Sen har vi en klagomålslista där vi publicerar de elbolag som har flest klagomål. Vill du teckna avtal med något av dessa bolag så läs först på vad klagomålen handlar om.

Är det alltså sällan lönt att byta elbolag?

– Visst kan du byta om det finns möjlighet att minska priset. Men vi har fått många klagomål de senaste två-tre åren där konsumenter känner sig lurade in i avtal som har tecknats via telefonförsäljning, vilket vi har varnat för via Konsumentverket. Så du ska inte vara för snabb och hoppa på ett telefonavtal. Det kan finnas seriösa aktörer där med, men man ska ta ett sånt beslut i lugnt tempo där du själv gör jämförelsen i lugn och ro framför datorn eller genom att ringa runt till flera elhandlare.

Annat som kan vara bra att tänka på är att om du lockas med rabatter eller kampanjpris, som är knutet till en viss period. Det innebär ofta ett mindre fördelaktigt avtal. Titta också på vilken bindnings- och uppsägningstid som du kan gå med på. Startdatumet för det nya avtalet och uppsägningen av det gamla. Elavtalets särskilda villkor, inte minst vad gäller fullmakter, lösenavgifter vid avtalsbrott och om avtalet kan sägas upp om du flyttar. Tänk också på att jämförelsepriser inte inkluderar kostnader för tilläggstjänster.

Du vill förmodligen också titta på ifall du är intresserad av grön el och så kanske det allra viktigaste: Vilken pristyp du ska ha, fast eller rörlig?

Fast eller rörligt elpris – vad är bäst?

Ett fastprisavtal innebär att du binder ditt elpris per kilowattimme. Avtalen varar vanligen i några månader, upp till flera år.

Ett rörligt elpris följer istället marknaden, då kommer elpriset att skilja sig åt från månad till månad beroende på olika faktorer, såsom väder.

Märk väl att oavsett om du har fast eller rörligt pris kommer det du betalar i slutändan alltid påverkas av hur mycket el du använder.

Ett standardråd när det gäller elavtal är att oavsett om du har fast eller rörligt är det viktigaste att du faktiskt har ett elavtal och inte är vad som kallas "anvisad kund". Detta har historiskt sett varit dyrare.

Thomas Björkström, vilka för- och nackdelar är bra att känna till med fast elpris?

– Fördelen med fast elpris är att du vet vad du får betala. Du kan sedan kolla upp din förbrukning och räkna fram totalkostnaden i förväg för respektive månad. Förbrukningen kan du hitta genom att logga in hos din elhandlare eller titta på elnätsfakturan. De fasta priserna är dock väldigt dyra just nu, men när vi pratar med konsumenter får vi ändå uppfattningen att en del föredrar tryggheten med att känna till sitt elpris i förhand.

Att elavtal med fast pris och bindningstid inte följer börspriset beror på att elhandelsföretagen tar fram sina erbjudanden efter att ha bedömt vad elpriset kan komma att bli under hela bindningstiden.

Vilka för- och nackdelar finns med rörligt elpris?

– Där blir du gynnad när priset är lågt, men du behöver vara beredd på att priset kan gå upp. Det finns en stor risk för en fortsatt prisuppgång nu i höst och vinter, därför behöver du veta med dig att din hushållsekonomi klarar sådana uppgångar. Oavsett vilken avtalstyp du väljer kan det vara bra att spara undan pengar till vintermånaderna. Just nu finns det tyvärr inga billiga avtal.

Historiskt sett har det de senaste 15 åren varit något billigare att ha ett rörligt elpris. Är det något att luta sig mot i framtiden eller är det en helt annan spelplan nu?

– Jag skulle säga att det är en annan spelplan nu. Tidigare gick det till exempel att säga att det var oklokt att teckna ett fastprisavtal under en prisuppgång, för att priset skulle sjunka senare, men just nu upplever vi något på elmarknaden som aldrig tidigare har inträffat. Det viktigaste är därför att förbruka så lite som det bara går samt välja den avtalstyp som passar den egna hushållsekonomin bäst.

Det finns mycket förväntningar på att priserna ska fortsätta gå upp. Är oddsen inte fördelaktiga då att binda sitt pris redan nu?

– Det vet jag faktiskt inte. Det är jättesvårt att säga. Det är ett beslut du måste ta själv.

Väl värt att uppmärksamma också är att när media rapporterar om elprisets utveckling pratar de ofta om priset på börsen, vilket kallas för spotpriset. Sedan, när du faktureras som kund, tillkommer också elhandlarens egna påslag, samt moms.

En del hävdar att man ska teckna avtal under vissa tider på året för att det är mer fördelaktigt. Finns det något underlag för det?

– Nej, det går egentligen inte att med säkerhet uttrycka sig så generellt även fast riskerna för att priserna stiger under den vinter som väntar är uppenbara. Däremot går det att säga att vi generellt sätt förbrukar mer el på vintern.

Enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrås allmänna råd finns ingen anledning att vänta till rätt tillfälle för att teckna en viss typ av elavtal. Graferna med jämförelser mellan fast och rörligt pris och tidpunkt för när elavtal tecknas visar istället att det ofta är längre perioder då avtal med fast eller rörligt elpris lönar sig.

Billigare att köra diskmaskinen på natten?

Något som konsumenter börjat intressera sig för allt mer på senare tid är timprisavtal där kostnaden påverkas av hur stor elförbrukningen är under dygnets olika timmar. Ambitionen många har då är att genom scheman och teknik, som olika smartverktyg eller smarta tjänster som Tibber som fungerar även ifall man inte har en smart elmätare själv, minska sin elkostnad genom att förlägga den till timmarna på dygnet med lägst timpris. Vanligen är detta natten.

– Där vill jag utföra en liten varning, det behöver inte vara så att du tjänar på ett timavtal. Du behöver ställa om en större del av din förbrukning till dygnets billigaste timmar i sådana fall. Det viktigaste är att du kan styra om uppvärmningen och helst kanske också elbilsladdningen om du har en sådan, säger Thomas Björkström.

Hur vanligt är det med timavtal?

– Vad jag känner till saknas det statistik över hur många som har timavtal idag, men det är uppenbart att det blir ett vanligare val hos de konsumenter som vi pratar med.

Finns det några allmänna tips för de som oroar sig för vinterns elräkningar?

– Det är ett jättetråkigt läge vi befinner oss i och jag tycker att man ska ta varningarna om stigande priser på största allvar. Priserna kommer fortsätta vara höga och riskerar att stiga. Förbruka så lite el det bara går. Energimyndigheten har en husguide för energieffektivisering. Sedan går det att se över sitt elavtal och välja det som bäst passar hushållsekonomin. Just nu finns inga billiga avtal och man behöver hitta själv det som passar bäst. Det kan också vara läge att förbereda sig på att spara pengar om du har möjlighet, ifall priserna stiger.