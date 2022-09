Activision har i samband med sitt senaste Call of Duty Next-event visat upp kartan och nyheterna i det kommande free-to-play battle royale-spelet Call of Duty: Warzone 2.0.

Den nya kartan heter Al Mazrah och kommer blanda ökenstrider med flera större städer. Den kommer också innehålla en ny version av Warzones spelläge Gulag. Nytt är också att kartan kommer ha flera olika områden där spelarna kan släppas ner, vilket kommer göra dem mer utspridda.

Spelet kommer även inkludera alla nya vapen som kommer dyka upp i Call of Duty: Modern Warfare 2 som släpps 26 oktober. Det kommer också vara möjligt att skräddarsy sin utrustning mer än tidigare i båda spelen.

Call of Duty: Warzone 2.0 kommer släppas 16 november till Playstation 4, Playstation 5, pc (via Battle.net och Steam), Xbox One och Xbox Series X.

Läs också: Sony dömer ut Microsofts treårsplan för Call of Duty