Testad produkt: DreameBot L10s Ultra

Pris: Lanseras i oktober, rekommenderat pris 11 995 kronor

Dreame grundades 2015 för att ett par år senare införlivas i Xiaomis ekosystem. Och precis som flera av tillverkarna med samma anknytning (exempelvis Roborock och Viomi) tillhandahåller Dreame både skaft- och robotdammsugare.

Smart kartläggning och navigeringsteknik

Minimalt med underhållsarbete Negativt Har svårt att rengöra inåtgående hörn

Varumärket är således fortfarande relativt okända i Sverige och det var så sent som förra året vi för första gången testade en av företagets produkter (robotdammsugaren Dreame D9 ). Under året har det sedan dykt upp ett gäng spännande tillika avancerade modeller, exempelvis Bot Z10 Pro samt D10 Plus, vilka båda gett mersmak.

Nu under september månad lanseras den kanske mest intressanta modellen hittills, åtminstone för den som är ute efter en självrengörande enhet som både kan dammsuga och våtmoppa golven. M3 är en av de första att testa modellen och med tanke på tidigare erfarenheter av Dreames produkter har vi högt ställda förväntningar.

Rejäl pjäs som tar höjd

Dreamebot L10s Ultra, som modeller heter, är sammantaget en rejäl pjäs. Inte då själva roboten utan snarare den medföljande basstationen, som utöver uppgiften att ladda roboten även tömmer den från damm, fyller på robotens inbyggda vattentank samt slutligen tar hand om smutsvattnet, rengör och torkar skurmopparna efter slutfört uppdrag.

Men den kräver ändå inte noterbart mer golvyta än ”vanliga” robotdammsugare, då konstruktionen mer är byggd på höjden än på bredden (till skillnad från exempelvis Roborock S7 MaxV Ultra).

Smidig app med omfattande inställningsmöjligheter

Installationen är med hjälp av den tillhörande Dreamehome-appen snabbt avklarad, varpå roboten kan ge sig ut på sitt första uppdrag för att skanna av och kartlägga sin nya arbetsplats. Efter en första rekognosering läses hemmet av med hjälp av en avancerad rgb-kamera, ai och 3d-strukturerat ljus för att sedan generera en 3d-karta. Systemet lär sig hela tiden mer om ditt hem och kartan blir mer detaljerad allt eftersom.

I appen kan du sedan administrera allt som har med rumsindelning, olika zoner och virtuella väggar att göra. Det går även att anpassa städningen för var och en av de olika rummen om så önskas.

Udda moppningsfunktion

Dreames moppningsfunktion skiljer sig från vad vi är vana vid gentemot konkurrenterna. Här används två roterande trissor, i stället för statisk alternativt vibrerande skurduk. Dessa trycks enkelt på plats och behöver inte avlägsnas om roboten enbart ska dammsuga (vilket du beslutar om i appen), utan då höjs de automatiskt upp ett par millimeter för att inte nudda golvet.

Basstationen är som sagt en rejäl pjäs med måtten 423 × 340 × 568 millimeter och rymmer allt som krävs för den nästintill underhållsfria driften. Under locket finns två stora behållare för rent (2,5 liter) respektive smutsigt vatten (2,4 liter) och mellan dessa finns ett smalt utrymme för en storleksanpassad flaska med rengöringsmedel, vars innehåll tillsammans med rent vatten automatiskt doseras in i robotdammsugarens inbyggda vattentank. På enhetens front finns ytterligare en lucka och bakom den placeras den utbytbara dammpåsen, som rymmer tre liter.

Har koll på det mesta

Poängen med en robotdammsugare är, förutom det uppenbara, att du ska kunna lita på att den utför sina sysslor även när du inte är hemma. När du kommer hem från en lång arbetsdag ska du vara trygg i att det är städat och det förutsätter att roboten inte kör vilse eller trasslar in sig i saker du glömt liggandes på golvet.

Med Dreamebot L10s Ultra kan du vara lugn, robotens ai-kamera/lds-system har koll på eventuella hinder i dess väg och undviker dessa med klinisk precision. Hinder registreras och du kan via appens kartfunktion sedan granska eventuella fynd, både i form av en ögonblicksbild och en av systemet gissning om vad det är för något. Vill du finns även möjlighet att från distans, via appen och kamerasystemet, i realtid styra enheten, samtidigt som du får en livesändning i mobilen. Smidigt!

Styr roboten från distans

Städmässigt presterar Dreamebot L10s Ultra riktigt bra, Den specificerade sugkraften är på hela 5 300 Pascals, något av det kraftfullaste vi hittills stött på, och det återspeglas onekligen i resultatet. Den har, som alla runda robotdammsugare, problem att komma åt inne i inåtriktade hörn men i övrigt är vi mer än nöjda.

Även vid moppning får vi anledning att dra på smilbanden. Lösningen med två roterande moppar (180 rpm), är onekligen effektiv, även mot intorkade fläckar och det går i appen även att ställa in hur mycket vätska du önskar att använda.

Efter några veckors användning ser underredet riktigt fräscht ut.

Efter avslutat städpass, eller efter en viss avverkad yta (anpassningsbart) återvänder roboten till basstationen för att tömmas på damm, fyllas på med nytt fräscht vatten, samt få mopparna rengjorda (liksom med varmluft torkade om städningen är klar).

Sammantaget är handhavandet nästan overkligt enkelt och bekvämt. Mellan varven måste du fylla på/tömma de två vattenbehållarna i basstationen. Dammpåsen rymmer en hel del, så den behöver du vid normal användning inte byta ut oftare än varannan månad. Underhållsarbetet är minimalt. När vi efter ett par veckors ihärdigt användande undersöker underredet är Dreames nyutvecklade borste, eller snarare gummivals, helt befriad från hårtrassel eller trådar.



Specifikationer

Modell: DreameBot L10s Ultra

Testad: September 2022

Tillverkare: Dreame

Körtid: Upp till 210 min

Dammbehållare: 0,35 liter, 3 liter i basstationen

Vattenbehållare: 80 ml, 2,5 liter i basstationen

Kartläggning: Laser/kamera

Kommunikation: wifi

Tillhörande App: Ja

Kartfunktion: Ja

Med rumsindelning: Ja

Kompatibelt med Google Assistant/Amazon Alexa/Apple Siri: Ja/Ja/Ja

Mått robot: 350 x 350 x 97mm

Mått Basstation: 423 × 340 × 568 mm

