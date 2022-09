Testad produkt: Cleverio Air Purifier 300

Pris: 1 990 hos Kjell & Company

Luftrenare förknippas ofta med pollen och kampen för att mota bort allergier under säsongen för dessa. Men det finns flera anledningar till att använda dem året om, då vår inomhusluft i genomsnitt är fem gånger så förorenad som vår utomhusluft.

Cleverio Air Purifier 300 gör jobbet som den ska och renar luften till belåtenhet. Den arbetar dessutom riktigt tyst i nattläget, vilket är bra, speciellt om den är tänkt att verka i ett sovrum. Gärna då på en avskild plats, då design och kvalitetskänsla lämnar en hel del att önska.

Smidig styrning via appen

Pris Negativt Design

Kvalitetskänsla i konstruktion

Förutom pollen tar vi in mängder med partiklar utifrån, exempelvis från avgaser från trafiken, stoft från vägbanor och byggen, rök och luftföroreningar från industrier. Vi människor, plus eventuella husdjur, skapar dessutom själva mängder av partiklar, virus och bakterier från våra kroppar. Du får helt enkelt ett bättre och hälsosammare inomhusklimat med en luftrenare som konstant övervakar och filtrerar luften.

Antalet modeller på marknaden har bokstavligen exploderat de senaste åren och allt fler tillverkare och återförsäljare vill givetvis slå mynt av vår medvetenhet gällande luftkvaliteten och hur den påverkar vår hälsa.

Eget varumärke

Kjell & Company säljer inte enbart luftrenare från allehanda kända tillverkare utan även enheter under egen flagg. Varumärket Cleverio är namnet på Kjell & Companys egna smarta hemmet-produkter som har allt från smarta lampor, övervakningskameror och fjärrströmbrytare till just luftrenare. Närmare bestämt två modeller, varav vi tagit in den större och dyrare för test.

Cleverio Air Purifier 300 ska mäkta med att filtrera upp till 320 m³/h luft, vilket innebär att den passar för rum upp till cirka 45 m². Den har ett relativt smidigt format då den endast mäter knappt 20 centimeter på djupet och kan således placeras mot en vägg, utan att ta anspråk på alltför stor plats inåt rummet.

Hårdplats är ordet för dagen

Kvalitetskänslan är så där, billig hårdplast rakt igenom och det smäller till rejält när vi avlägsnar frontplattan för att montera de utbytbara filtren som består av ett primärfilter, som fångar upp större dammpartiklar, ett Hepa 13-filter för mindre damm- och pollenpartiklarna, virus- och bakteriepartiklar samt slutligen ett aktivt kol-filter, som är den vanligaste metoden för att filtrera bort lukter, gaser och kemiska föroreningar.

På enhetens ovansida finns en display som visar klockan och aktuell luftkvalitet i rummet, samt ett gäng touchknappar med vilka du ställer in fläkthastighet alternativt aktiverar natt- eller autoläget, timerfunktionen samt barnlåset. Användarvänligt och enkelt, men även här budgetkänslan påtaglig. Pipljudet som enheten avger vid varje knapptryck är klart irriterande, och av vad vi kan utröna inte heller är möjlig att inaktivera.

Smidig och användbar app

För att koppla upp luftrenaren mot ditt trådlösa nätverk använder du appen Smart Life, en enkel historia som flera ”no name”-varumärken, som inte vill eller har möjlighet att utveckla en egen app, använder sig av (Andersson från Netonnet är ett exempel). Installationsförloppet går emellertid snabbt och funktionsmässigt finns inte mycket att anmärka på – det går att fjärrstyra luftrenaren från distans, skapa olika scenarier, se aktuell luftkvalitet och återstående livslängd på filtren.

Som ni kanske listat ut är vi måttligt förtjusta Cleverios utseende, vilket i sammanhanget kan verka som mindre viktigt. Dess primära uppgift är att rena luften, men då luftrenare generellt sätt även kräver en hel del utrymme, vanligtvis på en visuellt exponerad plats i hemmet, är design inte helt oviktigt. Och här har Cleverio en del att jobba med, om vi utrycker oss milt.

Men reningen då, blir det någon förbättring efter att vi låtit luftrenaren gå på max i vårt dedikerade testutrymme? Jodå, efter en halvtimmes drift i ett sedan tidigare ”orenat” rum redovisar vår partikelräknare på en uppenbar reducering av föroreningar i luften. PM2,5 reducerades från 71 till 5, PM5 från 17 till 4 samt PM10 från 9 till 2. Klart godkänt!

Omdöme

Cleverio Air Purifier 300 gör jobbet som den ska och renar luften till belåtenhet. Den arbetar dessutom riktigt tyst i nattläget, vilket är bra, speciellt om den är tänkt att verka i ett sovrum. Gärna då på en avskild plats, då design och kvalitetskänsla lämnar en hel del att önska.

*För att testa luftrenare använder vi en avancerad partikelräknare, PCE Instruments PCE-PCO 1 inlånad från Conrad.se. Samtliga luftrenare testas i samma miljö. De första mätningarna sker i ett orenat rum (20 m²) därefter låter vi luftrenaren köra på maxnivå under en halvtimme varpå ytterligare mätningar utförs. Värdena ska ses som en fingervisning då mätningarna utförs i hemmiljö och inte i en klinisk optimal testmiljö.

Specifikationer

Modell: Air Purifier 300

Testad: September 2022

Tillverkare: Cleverio

Funktioner: Auto- och nattläge samt tre manuella hastigheter.

Area: Upp till 45 kvadratmeter.

Filter: förfilter, Hepa, kolfilter.

Maximalt luftflöde: 320 m³/h

Mått: 65 x 37 x 19,5 cm.

Vikt: 11 kilo

Ljudnivå: från 30 - 59 dB (enl. tillverkare).

Pris: 1 990 hos Kjell & Company