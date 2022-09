Lanseringen av Samsung Galaxy S23 är fortfarande långt borta, men redan nu har ett tidigt rykte om dess efterföljare Galaxy S24 dykt upp.

Det är taiwanesiska tidningen Digitimes som påstår att Galaxy S24 kommer bli en av de första mobiltelefonerna med Wifi 7, nästa version av wifi-standarden. Uppgifterna kommer bland annat från labb som testar integrerade kretsar.

Om ryktet stämmer kommer lanseringen av Wifi 7 ske något tidigare än tidigare väntat. Tekniken bygger vidare på Wifi 6 med bland annat stöd för 300 megahertz breda kanaler, och ska ge avsevärt högre överföringshastighet.

Enligt Wifi Alliance som utvecklaren standarden kan vi vänta oss maxhastigheter på 30–40 gigabit per sekund, mot 9,6 i Wifi 6. Qualcomm har redan chipp under utveckling för 10, 16, 21 och 33 gigabit per sekund.