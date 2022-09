Ett nytt musikspel, Trombone Champ, har blivit viralt på internet. Utvecklaren Holy Wow Studios beskriver själva spelet som "världens första trombonbaserade rytmmusikspel."

Till skillnad från många musikspel kan du här fritt spela varje ton vid varje tillfälle. Spelets underhållningsvärde ligger däremot för många i hur det låter när man försöker spela verk som ouvertyren till William Tell på trombon.

Trombone Champ is the best game ever made pic.twitter.com/GH58eHGXHV