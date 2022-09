Nu meddelar Sony att plattformsspelet Sackboy: A Big Adventure kommer att släppas till pc 27 oktober.

Spelet var tidigare exklusivt till Playstation 4 och Playstation 5 och släpptes första gången 12 november 2020.

Pc-versionen kommer erbjuda 4k-upplösning, bilduppdateringer i upp till 120 bildrutor per sekund, stöd för det ultrabreda bildformatet 21:9, Nvidia DLSS, med mera.

Sedan tidigare har även Playstation-exklusiva spel som Marvel's Spider-man, God of War, Horizon: Zero Dawn och Days Gone också släppts till pc.

