Nu är det klart att Googles spelstreamingtjänst Stadia kommer att läggas ner 18 januari 2023.

Spelutgivaren Ubisoft meddelar nu att spelare som köpt något av deras spel via Stadia kommer ha möjligheten att få ett kostnadsfritt exemplar av dem till pc via Ubisoft Connect, rapporterar The Verge.

När detta kommer bli tillgängligt är just nu okänt. Det är också oklart om spelare också kommer kunna föra över sina sparfiler på något sätt.

