Att döma av ett antal skärmdumpar som publicerats på Twitter och Reddit under helgen tycks det som om det inom kort kommer krävas ett abonnemang på Youtube Premium för att se klipp i 4k-upplösning (2160p).

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp