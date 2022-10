Det verkar som att Spotify slår av på takten vad gäller sina egna podcaster. Företaget ska nu slopa elva av sina egna poddar från sina studios Gimlet och Parcast, däribland How to Save a Planet, Crimes of Passion samt Horoscope Today, detta enligt en källa som uttalat sig för Tech Crunch.

Detta innebär även uppsägningar av, enligt uppgifterna, mindre än fem procent av Spotifys podcast-team. Spotify har totalt över 500 egenproducerade och exklusiva podcaster.

Spotify har inte kommenterat uppgifterna.