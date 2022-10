Xbox-chefen Phil Spencer kan i ett inlägg på Twitter ha avslöjat företagets kommande hårdvara för spelstreaming.

Själva enheten är en vit rektangulär sak som syns på den översta hyllan i bilden.

Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK