För en vecka sedan presenterade Google sin senaste generation Pixel-mobiler, och för första gången med officiell Sverige-närvaro. Det är faktiskt inte första gången som en Google-mobil officiellt säljs i Sverige. Gamla Google Nexus-serien, som tillverkades av olika partners som HTC och LG, var en vanlig syn i svenska händer. Men när Google tog tillverkningen in-house med Pixel-serien var det slut på det roliga.

Högklassig och lättanvänd kamera

Utmärkt skärm och ljud

Lång batteritid Negativt Steget efter i prestanda-racet

Svagare vidvinkel och vissa vitbalansproblem

Fans av den rena Android-stilen fick leta sig till alternativ som Motorola och Nokia eller köpa sina Pixel från butiker som importerade den själva. Vi fattade aldrig riktigt varför, och efter att frågat Googles talespersoner om det under veckan, fattar vi fortfarande inte. Det ska tydligen vara ”rätt läge” för det nu. Men inte tidigare?

Nå väl, slut med gnället, för nu är de här. Vi fick in mobilerna direkt efter lansering och har testat toppmodellen Pixel 7 Pro sedan dess.

Det är en mobil som känns väldigt genomtänkt. Senaste årens Pixel-mobiler har präglats av Googles designtänk både på insida och utsida, och de hänger ihop med liknande färg- och formspråk. Pixel 7 Pro finns i tre färgval, kallade Hazel (grågrön med guldram), Snow (vit med ljus silverram) och Obsidian (svart med mörk silverram).

Snyggt och stabilt

Alla har samma iögonfallande design med en tunn metallram som övergår i välvt Gorilla Glass Victus på fram- och baksidan. En kamerapanel sträcker sig från sida still sida i samma metall som ramen. Det liknar förra årets Pixel 6 Pro, med skillnaden att kamerapanelen då var svart och i glas. Byggkvaliteten är klanderfri, och telefonen är också ip68-klassad för trygg vattentålighet.

Pixel 7 Pro i tre färger.

Vi hade kanske föredragit matta ytor för ett mindre halt grepp, men den är inte lika svettig att hantera som en del andra helblanka mobiler. Framsidan har en försiktig böjning av glaset mot långsidorna, men inte så mycket att det påverkar bildupplevelsen i marginalerna eller gränssnittet. Snarare blir det bara enklare att göra insvepningar från sidorna.

En udda detalj är att Google placerar på-knapp och volymkontroll tvärt emot de flesta andra Android-mobiltillverkare. Volym nedtill och på-knapp ovanför. Vi tappade snabbt räkningen på antalet gången vi råkade stänga ner när vi ville höja volymen. Men jodå, du vänjer dig.

Välljudande och ljusstarkt

När vi väl kontrollerar ljudet kan vi dra upp volymen i topp och det låter riktigt bra. Pixel 7 Pro har välljudande stereohögtalare med ren ljudbild och djup basklang, även på maxvolym. Det kliar dock lite i fingrarna att göra egna inställningar, då det lägre mellanregistret känns onödigt dämpat. Tyvärr ser inte Google ut att tillhandahålla någon sådan kontroll. Det är ingen katastrof. Det finns många bra tredjeparts equalizer-appar som fungerar med de flesta mediaspelare, men inte med alla.

Vi gillar vår vita variant. På den syns damm och smuts minst.

För film känns högtalarna helt rätt anpassade, och med en utmärkt bildskärm får du en fin bioupplevelse i fickformat. Pixel 7 Pro har en stor 6,7 tums oled-skärm med 1440p-upplösning. Som standard är den ställd i 1080p-läge för att spara batteri, och ärligt talat ser vi ingen avgörande skillnad när vi växlar upp. Men möjligheten finns alltså att skärpa till det ytterligare, om det är något du uppskattar.

Skärmen har utmärkt färgomfång, hundraprocentig kontrast, och ljusstyrka på upp till 1 000 cd/m2 för hdr-visning. Ljusstyrka i normalläge är inte bländande, men med automatisk ljusstyrka får du ut mer i solskenet vid behov, upp tili hela 1 500 cd/m2. Vi upptäckte inget ljusförhållande där den inte räcker till.

Med 120 Hz bildfrekvens och adaptiv ltpo-teknik får du det bästa av två världar. Jämn scrollning och animering när det behövs, och nedväxling i bildfrekvens för att spara energi när skärmen är statisk eller gör något som inte kräver mycket, till exempel om du spelar upp video.

Inga problem med synligheten ute i solen.

Tensor G2 mer smart än snabb

Grunden i Pixel 7-serien är den nya systemkretsen Tensor G2. Google gör numera precis som Apple, Samsung och Huawei och bygger sina egna systemkretsar istället för att köpa in från tillverkare som Qualcomm. Med åtta kärnor; två snabba, två halvsnabba och fyra strömsnåla, har den liknande struktur som senaste generationen Snapdragon, och även fyra nanometers halvledare.

Prestanda är inte i absolut topp när det gäller ren beräkningskraft. Pixel 7 Pro ger oss liknande siffror i mätningar som vissa mobiler med Snapdragon 8 gen 1 vi testat, men klart lägre än andra. Den ligger ytterligare efter uppgraderingen Snapdragon 8+ gen 1, för att inte tala om Apple A16 som fortsätter leda benchmark-racet.

Gör det något? Inte om du inte har extrema krav. Det är fortfarande betryggande snabbt för de allra flesta sysslor och Google har samma fördel som Apple, möjlighet att optimera hårdvara och operativsystem som de har kontroll över själva. Nästan ingenting vi utmanar telefonen med får oss att slå i vad vi upplever som ett prestandatak. Vi surfar och kör krävande appar, till och med två på delad skärm, utan en tillstymmelse till hack eller seghet.

En av de ai-drivna funktionerna i Pixel 7 Pro heter Ta Bort Oskärpa. Den…tar bort oskärpa. Det tack vare teknik som mer liknar uppskalningen i en tv än traditionell pixelförbättring. Det fungerar, men har även det sina begränsningar.

Det finns ett undantag till detta, och det är spel. Grafikkretsen är mer beskedlig än vad de främsta konkurrenterna har. Den håller dessutom inte prestandan uppe under en längre session av ett krävande spel, så bildfrekvens tappar både generellt och i stabilitet över tid. Telefonen blir då också varm på baksidan, men aldrig obehagligt het att greppa.

Mycket ai-fokus

Kameran, det andra som brukar utmana en mobil, lider inte av det. Vi fotar högupplöst med snabb och korrekt fokus, och filmar i 4k och 60 Hz utan att något upplevs som långsamt. En del av det kan tillskrivas vad Google kallar tpu, kort för Tensor Processing Unit, en ai-krets som här hanterar sådant som bild, videoprocessande och inlärning av användarbeteende för att optimera automatiska inställningar, liksom en del andra intressanta funktioner i mobilen som automatisk översättning.

En ai-komponent, ofta kallad en neuralprocessor eller npu, har alla moderna systemkretsar som sitter i mobiler, det är inget unikt för Google, men den verkar göra ett bra jobb, och appliceras på intressanta sätt. Bland annat finns här en ny funktion i Google Foto-appen, som använder tpu i Tensor G2 för att med smart uppskalning förbättra bilder med missad fokus, rörelseoskärpa och liknande problem. Det funkar även på gamla foton du har i Google Foto i molnet.

Vi har givetvis testat det och även funktioner som magiskt suddgummi, som autodetekterar objekt i ett foto, som du sedan kan välja att ta bort. Det fungerar faktiskt – men kanske inte riktigt så magiskt och felfritt som Google vill hajpa upp det till.

Trippelkamera på baksidan som både filmar och fotar med hög lägstanivå.

En annan sak som Google ska ha arbetat med i den nya ai-enheten är att den ska ge bättre förståelse för olika hudtoner vid fotografering, samt ansiktsdetektering och färgåtergivning. Det enda vi kan säga om det är att vi tycker porträtt i allmänhet ser livfulla och bra ut för både mörka och ljusa hudtoner, men om det är bättre eller sämre än andra mobiler skulle vi behöva jämföra sida vid sida.

Skarpa bilder i lättanvänd kamera

Om det har med just en sådan ai-funktion eller med kvaliteten på kamerorna i allmänhet kan vi inte avgöra, för kvaliteten är absolut i topp. Det som många Pixel-fans framhäver som bland det bästa med Googles telefoner är just hur de fotar. Precis som Apple har de traditionellt inte fokuserat på största och mest högupplösta sensorerna, utan det hemliga vapnet har varit utmärkt signalprocessor och mjukvara.

I Pixel 7 Pro sitter dock både stora sensorer och avancerad optik. Huvudkameran är på 50 megapixel med relativt stor sensoryta, och den har sällskap av en 48 megapixelsensor med 5x periskopzoom framför. De har bägge optisk bildstabilisator och samarbetar när du fotar. Zoomar du in över 2,5x använder den bilddata från bägge sensorerna för att komponera ihop ett snyggt slutresultat.

Hybridinzoomning upp till 10x ser riktigt skarpt ut. Sedan börjar vi skönja en viss oskärpa.

Huvudkameran tar vackert välbalanserade och skarpa foton med fin dynamik som inte överdriver ljusheten i mörka ytor, men ändå lyckas framhäva detaljer. I dagsljus är färgåtergivningen utmärkt, men vid kvällsfoto kan den på just den punkten bete sig lite märkligt.

Udda resultat på kvällen

Den ger oss ibland lysande resultat, där färg, dynamik och skärpa gifts till ett resultat som ligger så nära det vi upplever med våra ögon att det är beundransvärt. Och det med nästan helt brusfri bild ned på pixelnivå.

Men den varvar med bilder där vitbalansen är ute på drift. Ingenting annat. Detaljer och ljusnivåer är helt rätt, men färgerna är överdrivet varma. Till synes i precis samma ljus, med bilder tagna bara sekunder ifrån varandra. Finns det någon inställning som påverkar fenomenet är det ingen vi kan hitta.

Rätt skärpa, minimalt med brus och realistisk dynamik. Men vad händer med vitbalansen? Dessa två natt-bilder togs direkt efter varandra utan att ändra inställningar i mobilen.

Det är ett litet irritationsmoment för en annars alldeles lysande kamera som både är enkel att använda och ger ett övertygande slutresultat i nästan alla lägen. Vi vill också ge Google ett plus för nya tillgänglighetsfunktioner via Talkback-funktion för just kameran, så att du kan få ljud- och vibrationsguidning till en selfie även om du inte ser sökaren.

En tredje kamera är en enklare 12 megapixels vidvinkelkamera med autofokus som också agerar makrokamera och gör ett bra jobb med det. I dagsljus och normal inomhusbelysning fotar den snyggt och skarpt, men den lyckas inte alls hålla samma dynamik och detaljnivå på kvällen som de två andra kamerorna.

Kamera-appen har många behändiga verktyg som gör det lätt att fota och filma snyggt. Olika typer av stabilisering för video, snabba kontextmenyer för inställningar till alla fotolägen, och möjlighet att aktivera kontroller för ljus och färgtemperatur direkt i sökaren. (Nej vi kom inte åt den av misstag under kvällspasset, det har dubbelkollats.)

Rätt batteritid

Ett 5 000 milliamperetimmars batteri håller Pixel 7 Pro vid liv övertygande länge. Vi strömmar 1080p Youtube-video i över ett dygn (dock utan hdr), men det kan givetvis variera mycket beroende på val av tjänst och app. Bra är det i alla fall, för de flesta mobiler i samma moment når inte över 20 timmar.

Att surfa, kommunicera, och göra andra blandade sysslor på mobilen ger högre bildfrekvens och mer aktivt cpu-nyttjande. Det drar mer ström, även med sänkt ljusstyrka, men får fortfarande väl godkänt. Efter en del nyheter om tveksamheter med batteritiden i förra generationen Pixel är det positivt, men vi utesluter aldrig att det kan finnas dolda problem, som inte avslöjas av en initial testning på några dagar.

Google gör som Apple, Samsung och Sony och skippar att skicka med laddare till mobilen. Den stödjer 30 watt med usb pd-kompatibel laddare, och du kan också ladda trådlöst med nästan lika hög effekt. Det gör den godkänt snabbladdad, men det finns också klart snabbare.

Det går att välja mellan flera färgteman som detta.

Android 13 är snyggt och smart, men stelt

Det finns mycket mer att säga om hur det känns att använda en Pixel 7 Pro, men det mesta handlar om Android 13 och hur det fungerar och hanteras. Vi nöjer oss därför med att konstatera att det är ett fortsatt snyggt och minimalistiskt gränssnitt med genomtänkt och genomgående design, men att vi i vissa fall hade önskat oss mer egen kontroll.

Redan nämnda bristen på ljudkontroll är en sådan detalj. Mer kontroll över startskärmen är ett annat. Googles sökruta är till exempel en permanent del av gränssnittet som du inte kan göra dig av med i original-Android och som för många användare, undertecknad testare ibland dem, är något de aldrig använder. Då tar den bara upp plats och är en källa till feltryck.

Men även med enstaka brister gillar vi den rena och avskalade Android 13-upplevelsen, och nya Pixel 7 Pro är en utmärkt mobil att uppleva den i. Med ett pris under 10 000 kronor för grundmodellen med 128 gigabyte lagring, eller 1 000 kronor till för det dubbla, är den inte heller orimligt dyr.

Specifikationer

Produktnamn: Pixel 7 Pro

Testad: Oktober 2022

Tillverkare: Google

Systemkrets: Google Tensor G2

Processor: 2 st Cortex-X1 2,85 GHz, 2 st Cortex-A78 2,35 GHz, 4 st Cortex-A55 1,8 GHz

Grafik: Mali-G710 MC10

Minne: 12 GB

Lagring: 128/256 GB

Skärm: 6,7 tum oled, 1440x3120 bildpunkter, 120 Hz

Kameror: 50 megapixel + 12 megapixel vidvinkel + 48 megapixel 5x telefoto med ldaf och led bak, 10,8 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3 typ c

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, wifi 6e, bluetooth 5.2, agps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 13

Övrigt: Nano sim + esim, fingeravtrycksläsare i skärm, vattentålig (ip68)

Batteri: 5 000 mAh, ca 25 tim onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka, 60 Hz), ca 15 tim blandad användning (4g, låg ljusstyrka, 120Hz), ca 33 tim samtal

Batteriladdning: 30 W usb (usb pd), 23 W trådlös laddning (qi). Laddare ingår ej.

Storlek: 16,3 x 7,66 x 0,9 cm

Vikt: 212 gram

Rek. pris: 9 990 kr (128 GB), 10 990 kr (256 GB)

Prestanda

Antutu Benchmark: 803 299 poäng

Geekbench 5: 3 221 poäng

Geekbench 5 en kärna: 1 059 poäng

Geekbench 5 compute: 4 321 poäng

3dmark Wild Life: 6 424 poäng

3dmark Wild Life Unlimited: 6 754 poäng

3dmark Wild Life Extreme: 1 754 poäng

Lagring, läsning: 1 332,1 MB/s

Lagring, skrivning: 828,6 MB/s MB/s