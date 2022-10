Det finns så många streamingtjänster nu att det är svårt att veta var du ens ska börja. Har du redan sett det mesta på de största tjänsterna kan det vara värt att ta en titt på Viaplay. Här finns flera bra serier att sträcktitta på.

Då Viaplay lägger till och tar bort serier ofta uppdaterar vi denna artikel regelbundet för att kunna ge de bästa rekomendationerna av de bästa serierna på Viaplay just nu.

Översikt:

Bästa serier på Viaplay

Elementary

Riket Exodus

Cosmos: A SpaceTime Odyssey

The Office

Fargo

House

The Handmaid's Tale

Parks And Recreation

Spartacus

Billions

South Park

The Blacklist

Bosch

Elementary är en modern tolkning av Sherlock Holmes. London har bytts mot New York och brotten som löses är mer nymodiga i sin karaktär. Sherlock Holms spelas av Johnny Lee Miller och Watson spelas av Lucy Liu. Sju säsonger och 154 avsnitt borde kunna stilla din törst för kluriga mysterier och spännande brottsfall.Deckare, dramaLars von Triers hyllade serie Riket, med Erns-Hugo Järegård ("Danskjävlar!"), kom redan 1994. Nu har sista delen, säsong tre, äntligen släppts och fansen jublar. Vi får följa med tillbaka till det danska sjukhus där oförklarliga saker fortsätter hända. En mystisk röst kallar…Vetenskap är kul! Särskilt när det är Niel DeGrasse Tyson som står för förklarandet. I Cosmos tar han med oss på en resa i universum och förklarar allt om naturlagar, tid och rymd. Serien klonkar in 9,3 av 10 på IMDB, så du förstår att detta är ingen serie du får missa om du har det minsta intresse för vetenskap och rymden.VetenskapEn serie som går att se om hur många gånger som helst. I amerikanska The Office kretsar handlingen kring ett helt vanligt, tråkigt kontor i en mindre amerikansk stad. Vad som gör serien så bra är alla de sköna karaktärerna. Pinsamma chefen Michael Scott (Steve Carell) som gör allt för att bli omtyckt. "Experten" på allt, Dwight Shrute. Stanly, som inte lyfter ett finger mer än nödvändigt. Och många fler. Har du jobbat på ett kontor lär du känna igen stämningen. En måste se-serie.KomediLysade serie som spinner vidare på historen som först berättades i filmen med samma namn från 1996 (rekommenderas!). Fyra fristående säsonger med olika historier som är löst sammankopplade med små referenser här och där. Stort galleri av extremt bra skådespelare gör serien till ett "måste se". Bland annat Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Ewan McGregor, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead och många fler.Thriller, action, dramaTokhyllad serie om den bittre och hårde, men rättvise doktor House (Hugh Laurie). I varje avsnitt brottas han med att lösa alla sjukdomsfall till vilket pris som helst, även om okonventionella metoder krävs. Åtta säsonger har du att njuta av denna pärla till tv-serie. House är för övrigt även den en modern tappning av Sherlock Holmes.DramaFå kan ha missat denna käftsmäll till serie vid det här laget. I en dystopisk framtid har en drastiskt sjunkande fertilitet bland mänskligheten lett till att USA blivit en totalitär stat med en kristen fundamentalistisk ledning. Offred är en av få fertila kvinnor i landet och hålls fången som slav vars enda uppdrag är att producera fler barn.: DramaFrån den Emmyvinnande duon Greg Daniels (The Office, King of the Hill) och Michael Schur (The Office, Saturday Night Live) kommer en komedi om en plats där ingenting någonsin blir gjort…småstadsstyrelsen. Serien inleder aningen trevande, men växer till sig efter bara några avsnitt.KomediSpartacus gjorde blod och naket långt innan Game of Thrones gjorde det coolt. I den här serien följer vi gladiatorer, deras ägare och tjänstefolk genom intriger och mord i romariket. I centrum står Spartacus, en gladiator som ska bli en ledare för ett uppror mot romarna.Sa vi att det är mycket blod och naket? Det är mycket blod och naket.Action, dramaHedgefondskungen Axe och federala åklagaren Chuck hamnar i fejd med varandra där miljarder av dollar står på spel. En serie för dig som tycker om serier som Homeland, House of Cards och Suits.: DramaI dagens underliga världsklimat fullkomligt blomstrar satiren, framförallt i USA. South Park är en simpelt animerad tecknad serie om fyra elever i Colorado. Serien gör narr av aktuella händelser inom politik och media på ett pricksäkert sätt som definitivt är allt annat än barntillåtet.: KomediHär har vi en tv-serie med en rejäl dos FBI-hemligheter, skumma affärer och mängder med oväntade utvecklingar. Kvaliteten är kanske inte alltid skyhög men i sina bästa stunder är The Blacklist uppe och nosar på de allra bästa thrillerserierna.: DeckareTvättmaskinsförväxlingen till trots – tv-serien Bosch är i det närmaste unik i sin ton, och flörtar dessutom en hel del med klassiska snutserier från 90-talet. Den här är en mörk historia om den ärrade Los Angeles-polisen Harry Bosch och hans nystande i gamla mordgåtor. Det tar ett tag innan den kommer igång, men vi lovar att du kommer sitta som på nålar när upplösningen närmar sig.: Thriller, deckare