I samband med ett livesänt Behind The Sims Summit-event gav Eletronic Arts och Maxis ledtrådar om vad som kan vara The Sims 5, "Project Rene".

Under sändningen visades både ett nytt bygg- och köp-system med betydligt fler anpassningsmöjligheter än tidigare. Det är också klart att Project Rene ska gå att köra på både datorer såväl som smartphones när det släpps.

Just nu ska Project Rene vara i ett mycket tidigt utvecklingsstadie och Maxis lovar att släppa fler uppdateringar om spelet de kommande åren.

Längre fram är planen att också släppa en så kallad early access-version till ett begränsat antal användare.

