Konami meddelar nu att de kommer släppa en remake av det klassiska skräckspelet Silent Hill 2. Remaken kommer bjuda på ny modern grafik, nyinspelade röster och ny musik, samt ett nytt kameraperspektiv som är placerat över axeln på huvudkaraktären.

För utvecklingen står Bloober Team, kända för spel som Layers of Fear, Observer och The Medium. Även originalspelets kompositör Akira Yamaoka och konstnären Masahiro Ito deltar i arbetet.

Silent Hill 2 släpptes ursprungligen till Playstation under 2001. Spelet handlar om änklingen James Sunderland som reser till staden Silent Hill efter att han fått ett brev från sin döda fru. En hd-remake av spelet släpptes också under 2012 till Playstation 3 och Xbox 360 i form av Silent Hill HD Collection. Den nya remaken kommer släppas till Playstation 5 och pc. När är just nu oklart.

