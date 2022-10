Under fredagen släppte den amerikanska artisten Taylor Swift sitt nya album Midnights, till omedelbar succé. Spotify berättar på Twitter att albumet slagit ett nytt rekord som det mest strömmade albumet på en dag i Spotifys historia, med inte mindre än 123 miljoner strömningar.

På andra håll rapporteras dock om en hel del problem med streamingtjänsten. Sky News berättar att fans tagit till Twitter för att klaga på att man inte kunde nå tjänsten under delar av fredagen, inte minst runt släpptiden som var klockan 06:00 på fredagsmorgonen, svensk tid. Även på Downdetector rapporteras om en hel del problem med tjänsten.

And before the clock could even strike midnight on October 22nd, Taylor Swift broke the record for most-streamed album in a single day in Spotify history. Congratulations, @taylorswift13 ♥️ pic.twitter.com/FpHfhrkqWL