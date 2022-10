Tv-bråket fortsätter. Efter att Telia-kunder blivit av med Viaplay i sina tv-paket försöker Telia nu lindra skadan genom att i vissa fall ersätta Viaplay med Netflix till ingen eller en låg kostnad, rapporterar Dagens media.

– Vi ser hela tiden över på vilket sätt vi kan ersätta på bästa sätt, säger Roija Rafii, pressansvarig på Telia till Dagens media.

De kunder som har Telia Stor eller Telia Lagom samt paketen All Film från C More, Viaplay och HBO Max alternativt paketet All Sport från Telia, C More och Viaplay ska nu få Netflix gratis i tolv månader, eller till en krona för tolv månader, beroende på paket.