Kombin har sedan länge varit väldigt förknippat med Sverige, men de senaste åren har crossover-suv:arnas intåg även blivit väldigt tydligt på våra vägar. MG5 är en av få kombibilar (oss veterligen finns bara MG5 och Posche Taycan) som drivs helt på el och det känns märkligt att äntra testbilen, som för tankarna tillbaka till tiden när det hetaste på marknaden var Volvo V70.

Betyg 1,5 av 5 Omdöme Långsam DC-laddning och avsaknad av värmepump kan vi leva med i en "billig" elbil, men då MG5 dessutom har stora brister i komfort och MMI känner vi att det inte funkar. Utrymmesmässigt är den långt ifrån jämförbar med det du normalt förknippar med en kombi. Positivt Stöd för Vehicle to load

Relativt lågt pris

Bra app Negativt Komforten

Långsam dc-laddning

Ingen värmepump

Omodern och opraktisk

MG satsar aggressivt i Sverige och det är inte många elbilar som går att privatleasa för under 4 000 kronor per månad (ej long range-versionen som vi testar). Vad får du då i en billig Kina-tillverkad elkombi?

Utvändigt känns MG5 Electric (vi testar Long Range Luxury-versionen) inte särskilt spännande. Formerna för tankarna till kombimodeller från Toyota och Subaru från 2015. Silvermetallic-lacken känns inte heller speciellt 2022. Men det är helt klart intressant med en elbil som faktiskt rymmer en del när vi öppnar bagageluckan. Men förvänta dig inte någon större skillnad jämfört med en mellanstor suv. Visst är utrymmet djupare än i andra elbilar, men golvet är å andra sidan högt, så den totala lastvolymen imponerar inte. Dessutom saknas frunk, vilket är jättemärkligt.

Ännu värre är det i baksätet. Det höga golvet gör att vi knappt får in fötterna under framstolarna. Baksätet är inte något du vill färdas i längre sträckor som vuxen (eller ens tonåring).

Invändigt ser bilen annars fräsch ut. Konstläger och blandad kvalitet på material i mittkonsoll, instrumentbräda och dörrar. Men stolarna fram är inte särskilt bekväma. Undertecknad har rätt korta ben och ändå känns stolarna för korta. Men även här märks det höga golvet, vilket ger en något märklig sittställning.

Du sköter det mesta i bilen på den liggande skärmen i mittkonsollen. MMI:t är snyggt men laggar. För att ändra temperatur, fläkt, stolsvärme med mera måste du in och dutta i en undermeny och det här är absolut inte bra. Det är smått, pilligt och har en delay på en halv sekund, så det blir ofta fel.

Märkligt MMI

Under skärmen finns snabbknappar för en del funktioner, inte touchknappar utan mekaniska. Här kan du exempelvis ändra volymen i ljudanläggningen, vilket är bra. Hade vi behövt gå in i menyerna för att göra detta hade vi blivit vansinniga. Vi kopplar upp en Iphone 14 via bluetooth, vilket fungerar bra, bortsett från att bilen ibland tappar kontakten med telefonen. Inte så att bluetoothanslutningen bryts, ljudet försvinner om vi spelar musik och för att få tillbaka det måste vi klicka oss fram till Media igen på skärmen. En annan bugg är att vi inte får igång Carplay, trots att vi ansluter med kabel till rätt usb-kontakt.

Det slutar tyvärr inte här. Eftersom bilen saknar värmepump går det åt onödigt mycket energi för att värma upp kupén. När vi testar bilen är det som kallast noll grader ute, men det här kan bli riktigt påtagligt när vintern kommer. Annars verkar räckvidden till en början vara helt okej, i komfortläge visar bilen uppskattad räckvidd till strax över 30 mil på fullt batteri. Men när vi gav oss ut på långkörning blev vi snabbt besvikna.

När batterimätaren närmar sig 50 procent går det snabbt utför, uppskattad räckvidd sjunker snabbare än innan, liksom batteriprocenten. Efter 15 mil stannar vi till för att snabbladda vid en Recharge-station, då vi inte litar på att vi ska ta oss till destinationen vi matade in i navigatorn, 23 mil hemifrån. Här kommer nästa smäll. Att ladda från 40-92 procent tar oss en timme. Efter 92 procent avbryts dessutom laddningen och vid två av stationerna ville bilen inte ens ladda. En annan bil svängde upp direkt efteråt och lyckades starta laddning på samma stolpe, så vi misstänker att problemet ligger hos bilen även om det givetvis inte går att bevisa.

Vi laddade bilen vid fem olika snabbladdningsstationer. Det strulade och gick långsamt att fylla batteriet. Svårt dock att veta till 100 procent om detta var bilens fel.

Nästa laddstopp tar vi på en snabb Ionitystation (350kW). Här lyckas vi aldrig ladda MG5:an snabbare än 38 kW, trots att vi förvärmde batteriet en halvtimme innan. Inte bra alls. Det som var planerat till en halvdagstripp blev helt plötsligt en heldag.

MG5 är uppkopplad och med appen MG Ismart kan du hålla koll på bilen, låsa på distans, förvärma kupén och schemalägga laddning. Att para ihop bilen med appen är föredömligt enkelt.

Bilen har en hel del moderna förarhjälpmedel som adaptiv farthållare och lane assist. Farthållaren styr du med ett reglage under blinkersspaken, vilket inte är helt optimalt, men funktionen är okej. När vi ställer in farthållaren på 90 km/h rör vi oss mellan 87-93 km/h. Lane assist-funktionen är också väl bestämd ibland.

Bilens app är en av få saker vi gillar med MG5.

Kamerorna runt bilen håller dock riktigt låg klass, även om de klarar att presentera en dassig 360-gradersbild. Dessutom är krockvarnaren fram för känslig, då den ofta varnar i onödan: ibland när vi saktar in ordentligt, ibland när vi kör på motorväg, utan att det finns något som helst hinder framör oss.

En positiv detalj som MG5 har, även om vi inte kunnat testa den i praktiken, är stödet för Vehicle to load. Det vill säga möjligheten att plocka ut ström från laddkontakten. Någon adaper för detta fanns tyvärr inte med i testbilen.

Fakta MG5 Electric

Tillverkare: MG

Pris: från 374 290 kronor (standard range)

Pris testbil: 429 990 kr (innan klimatbonus)

Motor: PSM Motor 115 kW

Drivning: framhjulsdriven

Räckvidd: 380 km (WLTP)

Batteri: 61,1 kWh

Ombordladdare AC: 11 kW

DC-laddning: Max 87 kW

Prestanda: 0-100 km/h på 8,3 sekunder

Toppfart: 185 km/h

Fordonsskatt: 360 kr/år