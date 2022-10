Microsoft meddelar nu att över 20 miljoner personer använt spelstreamingtjänsten Xbox Cloud Gaming, som är tillgänglig via Xbox Game Pass Ultimate.

Detta är en fördubbling från de 10 miljoner användare som Microsoft rapporterade tidigare i år, uppmärksammar The Verge.

Den stora ökningen kan dels bero på att under perioden så blev Epic Games omåttligt populära actionspel Fortnite tillgängligt via Xbox Cloud Gaming. Just Fortnite kräver inte heller ett Xbox Game Pass Ultimate-abonnemang för att köra.

Läs också: Xbox-chefen "avslöjar" företagets manick för spelstreaming?