Testad produkt: Philips Oled+ 937

Pris: Kostar 36 990 kr på Elon (65 tum)

Nya, ljusstarka oled-paneler är temat på årets bästa 4k tv-apparater. Vi testade nyligen Sony Bravia XR A95K, som blev först ut med att använda Samsungs qd-oled-panel. Den kombinerar färgteknik från deras qled-tv med kontrasten i en oled, och öser dessutom på med ljusstyrka. Vi ska snart även testa Samsungs egna tv med den panelen, men passar på att smita emellan med Philips Oled+937, som istället är byggd med LG:s nya panel kallad Oled EX.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Philips kombinerar här många saker som gör Oled+937 till en tv i världsklass. Den nya ljusstarka oled-panelen imponerar, även om den fortfarande har vissa begränsningar. Philips förbättrar sedan tidigare stark bildbehandling, som vässad nyanskontroll och automatik, och både det fantastiska ljudsystemet och roliga Ambilight har fått uppgraderingar. Men precis som i förra årets modell finns det saker att finputsa, framför allt i gränssnittet. Positivt Extra hög punktljusstyrka

Högklassig bildoptimering

Bästa ljudet i en tv hittills

Klockrent filmmaker-läge Negativt Bara två hdmi 2.1

Inget 55-tumsalternativ

Omständligt att göra inställningar Stort test: Bästa 4k-tv – oled, qled och mer ljus än någonsin

Philips nya tv är snyggast på en tv-bänk, förutom när det gäller en detalj. Philips Ambilight-teknik, som lyser upp väggen bakom tv:n i synk med bilden, sitter här även i underkant, men får mer plats att sprida ljus vid väggmontering. Ambilight har för övrigt uppgraderats i denna modell, med tätare dioduppsättning som har individuell kontroll, vilket ger mer detaljerad återgivning av bilden.

Det är givetvis upp till dig hur mycket du uppskattar Ambilight-effekten. Den går att dämpa eller stänga av helt om du vill. Men det är inget som gör Philips tv-apparater markant dyrare, så då är det bara ett plus att det finns som val.

Bättre spridning på ljudet

Ljudmodulen har i ett par generationer nu varit så bra att den, anser vi, helt eliminerar behovet av en soundbar. Den är byggd i samarbete med Bowers & Wilkins. Förutom att den inte har de externa anslutningsmöjligheter som en soundbar har levererar den samma typ av ljud, och dessutom i mycket hög klass. I år har den försetts med sidriktade element som fyller rummet med ljud på ett mycket effektivt sätt. Givetvis har den fullt Dolby Atmos-stöd.

Philips Oled+ 937

Det slår inte ett riktigt surroundljud med satellithögtalare, men för att vara inbyggt i en tv eller snarare i soundbar-format, är det riktigt bra. Du får utmärkt stuns i ljudet för att spela upp musik eller få rätt känsla i spel. Med totala 95 watts effekt, separat diskant-tweeter för extra detaljering, och tillräckligt med bas för att fylla ett rum är det få tv-apparater som ens kommer i närheten ljudmässigt.

Men pratar vi ljudkvalitet för varierat bruk är Philips lösning i topp. Bra ljudhårdvara och drivrutiner innebär dock inte att kontrollen för användaren är så bra som vi önskat. Det finns ett automatiskt ai-läge som ska känna igen mediatyp och justera ljudbilden, med blandat resultat.

Den träffar givetvis rätt med till exempel Atmos-kodad audio, men är det vanligt stereoljud verkar den ofta anse att musikvideor är biofilmer eller att dokumentärer är nyhetssändningar. Väljer vi ljudprofil manuellt låter allt för det mesta fantastiskt i antingen läget Underhållning eller Musik.

Philips har också stöd för Dts Play-fi, som gör tv:n till en del i ett multiroomsystem om du har fler kompatibla enheter. Det är ett smidigt sätt att utöka med kompletterande högtalare. Inte för att vi tycker det behövs, med tanke på hur bra det låter.

Kostar, men är inte orimligt dyr

Oled+937 finns i två storlekar, 65 och 77 tum, och kostar då precis under 40 000 respektive 50 000 kronor. I butiker kan du också hitta dem listade under modellbeteckningarna 65OLED937 och 77OLED937. Det är synd att de inte finns i fler storlekar, som en 55-tummare för mindre vardagsrum och budget, eller ännu större för riktiga hemmabiofanatiker. Men det begränsas ju som alltid av tillgången på paneler.

Mycket ljus och starka färger både på och bakom tv:n.

Den modell vi testat är 65-tummaren. Minst i serien, men fortfarande inte direkt liten. Med tunna skärmkanter är den dock så kompakt den kan bli. Bra reflexbehandling av skärmytan gör att du inte behöver oroa dig alltför mycket om hur du placerar din tv, men fönster direkt bakom ryggen bör fortfarande undvikas.

Oled EX-panelen vidareutvecklar oled-tekniken på ett annat sätt än Samsungs panel. Den använder nya kemiska föreningar i dioderna, vilket ska göra dem mer stabila och effektiva. Det tillsammans med någon sorts algoritm-magi gör att det går att pressa upp ljusstyrkan per punkt mer. Enligt LG handlar det om en 30-procentig ökning, men det kan också variera beroende på hur panelen är implementerad. Philips kallar just denna modell av panelen för Oled EX Royal, och den ska ha toppljusstyrka.

Extra ljus för hdr-glans

En massiv avkylningsenhet på baksidan får oled-panelen att lysta starkt på större yta och längre. Det är så till exempel Sony A95K uppnår sin utmärkta ljusstyrka. I Philips tv sitter det också någon sorts värmeavledande lager på baksidan, ett tunt sådant, så designen på tv:n behåller den skönt slimmade stil vi förväntar oss av en oled-tv. Tv:n gör ett bra jobb med punktljusstyrka, som enligt Philips ska kunna nå upp i hela 1 300 cd/m2. Om vi riktigt når ända dit kan vi inte pålitligt mäta, men det visuella intrycket imponerar.

Vid visning av hdr-film får vi mycket riktigt precis den där gnistrande effekten på små ytor som tidigare bara en bra lcd-tv kunnat leverera, med solglans i bilden som faktiskt nästan bländar. Även ljusstyrkan i mer generella bilder, sdr-video och enkla bildkällor är ett lyft från tidigare oled-tv, men på den punkten slår den inte Sony.

Tv:n har stöd för alla viktiga hdr-format, inklusive hdr10+ adaptive och Dolby Vision. Dock inte Dolby Vision IQ som automatiskt anpassar bilden efter innehåll och rumsbelysning. Istället har Philips en ny egen funktion kallad Ambient Intelligence, som gör i stort sett samma sak, och inte bara för Dolby Vision-video.

Att nå fram till de olika bildinställningarna tar några extra steg jämfört med konkurrenterna.

Fin färgkontroll, om du vill

Tekniken i Oled EX-panelen innebär inget nytt för färgomfång och färghantering, utan tv:n levererar ungefär samma färgomfång som de flesta bra oled gjort under senaste åren. Utmärkt matchning mot dci-p3-standarden, men inget extra utöver det. Det är ju dock det viktigaste.

Färgåtergivningen i standardläge är uppställd i mättnaden i de flesta förinställda bildlägena. Det är mestadels positivt, då extra stuns passar bra i vanliga tv-program, för att inte tala om när du spelar spel, även om det innebär att enstaka nyanser kan försvinna. Men du kan gå över till filmmaker-läge för en i närmaste perfekt neutralt återgiven färgkurva. Eller enkelt kalibrera själv, om du är superambitiös, tack vare inbyggt Calman-stöd.

Uppskalning och annan likande bildförbättring klarar Philips sedan tidigare med galans. Vi upplever inga märkbara förändringar på de punkterna. Den har behaglig rörelseutjämning för sådant som sport, samma spelläge med extra kontroller och översikt som vi såg i årets utmärkta Philips The One-tv tidigare i höstas, och den hanterar mpeg-artefakter så bra att de inte alls märks av. Oled+937 har en uppdaterad bildmotor, P5 AI Perfect Picture Engine, med nyheter som förbättrad nyanskontroll med Advanced HDR Tone Mapping och automatiskt skuggförbättring i spelläge.

Väg godkänt för gaming

Vill du spela på tv:n har du två av fyra hdmi-portar med fullt hdmi 2.1-stöd, inklusive hög datahastighet så du kan få 120 Hz 4k-bild, automatiskt låglatensläge, variabel bildfrekvens både för konsoler och datorer med Freesync och G-sync-stöd. Dessa har även arc-stöd, men det har lyckligtvis de andra två hdmi-portarna också, vill du koppla in ännu mer ljud behöver du inte offra en av de bösta hdmi-portarna. Tv:n ger oss mellan 20 och 11 millisekunder i insignalslagg. Inte dåligt, men det finns enstaka tv som är snabbare, och därmed passar bättre för en inbiten pc-gamer.

Stor och snygg fjärrkontroll, men inte alltid så praktiskt designad.

Medföljande fjärrkontroll är en stor sådan med full knappsats, plus alla extra smart-tv-kontroller. Det kan bli trångt och med viss risk att klicka fel, speciellt eftersom alla knappar sitter tätt och känns likadana. Automatisk rörelseaktiverad bakbelysning i knapparna gör i alla fall att de är lätta att se i ett mörkt rum.

Philips kör Android TV-gränssnittet baserat på Android 11 i sina tv-apparater. Många tv-tillverkare har övergått till nya gränssnittet Google TV, men Philips håller sig till det klassiska. Vi har inga invändningar mot det, bägge ger bra översikt och snabb åtkomst till appar och innehåll. Vilket du föredrar är mest en smaksak.

Fler genvägar, tack

Philips lägger inte till några extra appar, förutom en ”Smart TV-samling”, som är en portal till utvalda appar du lika gärna kan hitta i Play-butiken. Du får en kompetent programguide, och mediaspelar- och inspelningsfunktion med ansluten disk, men det får du med vilken okej budget-tv som helst idag. Mer behövs inte, och de viktiga strömningstjänster du vill ha, som inte redan har appar förinstallerade, är det lätt att ladda hem.

Det vi däremot efterlyser från Philips är mer tillgängliga snabbinställningar. Google själva har inga bra genvägar till tv-inställningar, som till exempel bild- och ljudprofil, och Philips egna väg till att nå dem är tyvärr inte bättre. Det tar flera klick i menyer för att nå samma funktioner som en del tv-apparater löser med ett eller två.

Bildupplevelsen är högklassig, men det är tätt i toppen och vi tycker fortfarande att Sony A95K har tätpositionen. Ljudupplevelsen i Oled+937 är dock inget annat än fantastisk, det bästa inbyggda ljud vi upplevt hittills. Helheten blir lysande, i alla fall när du väl ställt allt som du vill ha det. Men användarupplevelsen på vägen dit är något som Philips fortsatt behöver jobba på.

Specifikationer

Produktnamn: Philips Oled+937

Testad: Oktober 2022

Tillverkare: Philips / TP Vision

Paneltyp: Oled EX

Storlek: 65 tum, 77 tum

Upplösning: 4k uhd, 2160p

Bildfrekvens: 120 Hz

Lokal dimning: Oled

Hdr: Hlg, hdr10, hdr10+, hdr10+ Adaptive, Dolby Vision

Operativsystem: Android TV (Android 11)

Ljud: 5.1.2, 2x10 Watt + 4x12,5 Watt + 1x5 Watt + 1x20 Watt subwoofer

Anslutningar: 2st hdmi 2.1, 2st hdmi 2.0, 3st usb, lan, optisk audio ut, 2st 3,5 mm audio ut, 3,5 mm subwoofer

Trådlöst: Wifi 5, bluetooth

Mått (på bord): 144,4 x 92,9 x 26,75 cm (65 tum)

Vikt: 40,4 kg (65 tum)

Energiklass: G

Väggfäste: Vesa 300x300 mm

Rek pris: 39 990 kr (65 tum), 49 990 kr (77 tum)

Aktuellt pris, oktober 2022: 36 990 kr på Elon (65 tum)

