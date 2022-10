Enligt uppgifter till Financial Times, via 9 to 5 Mac, så förväntas Tiktok avslöja en storsatsning på spel den 2 november nästa vecka.

Tiktok erbjuder i dagsläget ett ytterst begränsat antal spel till sina användare och ger dem inte något större utrymme att synas i appen.

Sedan tidigare finns uppgifter om att Tiktoks utvecklare Bytedance ska börjat testa HTML5-baserade spel i Vietnam.

Enligt Financial Times kommer den större spelsatsningen innebära att spel får en dedikerad flik på Tiktok. Titlarna som kommer erbjudas sägs vara olika mobilspel där annonser kan visas och användare kan betala för ytterligare innehåll.

