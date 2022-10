Netflix har förnyat sin The Witcher-tv-serie för en fjärde säsong. I och med det kommer Henry Cavill, som spelat häxkarlen Geralt i de tre första säsongerna, att lämna över rollen till en ny skådespelare, Liam Hemsworth (känd för The Hunger Games-filmerna).

"Som när det gäller de bästa litterära karaktärerna, räcker jag över facklan med vördnad för tiden jag spenderat som Geralt och entusiasm för att se Liams tolkning av denna högst fascinerande och nyanserade man", skriver Henry Cavill via Instagram.

"Henry jag har varit ett fan i flera år och inspirerades vad du gjort av den här älskade karaktären. Jag har stora skor att fylla men jag är väldigt exalterad över att kliva in i The Witcher-världen", skriver Liam Hemsworth via Instagram.

Varken Netflix eller någon annan har sagt vad rollbytet beror på.

Märk väl att säsong tre av The Witcher, där Henry Cavill fortfarande spelar Geralt, ännu inte haft premiär.

