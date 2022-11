Ingen skugga ska falla över Leaf, med den populära halvkombin som kom redan 2010 har tillverkaren onekligen gjort avtryck på elbilsmarknaden och modellen säljer fortfarande bra. Från årsskiftet fram till september noteras 2 474 nyregistreringar i Sverige, vilket översatt betyder en åttonde plats på topplistan av bilar som endast drivs med el.

Betyg 4 av 5 Omdöme Nissan Ariya erbjuder generöst utrymme, en komfortabel och läcker interiör med roliga tekniska detaljer. Trevliga köregenskaper och kompententa förarassistentfunktioner i kombination med en modest prissättning…det är som upplagt för försäljningssuccé! Positivt Snygg design – både exteriört och interiört

Förarassistanssystem som håller högsta klass

Komfortabel och rymlig Negativt Menysystems gränssnitt

Saknar frunk Läs vårt stora test av elbilar – hetaste modellerna



Hatten av för Nissan Leaf, men nu är det hög tid för något nytt.

Till det yttre ger Ariya ett modernt och aptitligt intryck. Fronten domineras av Nissans aggressiva V-Motion-design, med integrerade smala strålkastare och lysdioder. Riktigt läckert. Det coupé-sluttande bakpartiet avslutas med en bred led-belysning, med ordet Nissan centrerat.

Tillverkaren är sedan tidigare knappast kända för exklusiv interiör. Förväntningarna är således lågt ställda när vi öppnar dörren och slår oss ner i förarstolen. Men jisses, här har Nissan växlat upp rejält.

Loungeliknande kupé att trivas i

Klev vi in i rätt bil? Den välkomnande och loungeliknade kupén liknar ingenting vi tidigare upplevt från tillverkaren. En avskalad, strikt design, som med en plan yta mellan framstolarna levererar en viss rumskänsla som är avlägsen från den traditionella förarmiljön.

Den stilfulla interiören kryddas med spännande lösningar och materialval. Vi gillar den snygga dekorpanelen som löper längs med instrumentpanelens nedre del, med snyggt integrerade beröringskänsliga och bakgrundsbelysta funktionsknappar för klimatanläggningen. Mittkonsolen, som har förvaringsmöjligheter samt trådlös laddning av mobiltelefonen, kan via ett knapptryck på konsolens vänstra sida skjuta i längdledes.

På mittkonsolens övre del finns förutom växelväljaren ytterligare bakgrundsbelysta knappar för körläge, aktiv parkeringsassistent, e-pedal (mer om den senare) samt en knapp för att öppna och stänga förvaringslådan som finns dold under instrumentpanelen. Snyggt!

Rörigt MMI med trist gränsnitt

Det digitala instrumentklustret består av dubbla 12,3 tum-skärmar varav den centralt placerade huserar MMI:t. Det är uppbyggt med ett app-liknande gränssnitt där du kan addera, ta bort samt flytta runt olika appar. Vi upplever det som rörigt och det krävs en hel del tålamod för att förstå sig på och hitta rätt bland funktionerna. Men – här finns stöd för både Apples Carplay (trådlöst) samt Android Auto och således alternativa lösningar.

Kamerorna för sikt runt bilen lämnar en del att önska

Logiken och funktionaliteten är desto bättre i skärmen framför föraren, där du via rattreglagen kontrollerar och justerar de viktigaste delarna, exempelvis förarassistansfunktioner, ev- och fordonssinställningar eller den alldeles utmärkta head up-displayen.

Fyra personer både sitter och färdas bekvämt i Nissan Ariya. De som sitter i den främre stolsraden förfogar över ett benutrymme i världsklass, även i bredd tack vare den öppna planlösningen. Den bakre sätesryggen går att fälla (60/40-fördelning) i de fall ett större lastutrymme krävs.

Räckvidd på upp till 40 mil

Nissan Ariya finns med två batteristorlekar, fram- eller fyrhjulsdrift samt i två utrustningsnivåer. Testbilen är bestyckad med det mindre batteriet och drivs med framhjulen (fyrhjulsdrift erbjuds enbart i kombination med det större batteripaketet). Förbrukning och räckvidd är enligt wltp-körcykeln 176–178 Wh/km respektive knappt 40 mil, vilket stämmer överens någorlunda med våra siffror som landande på snittet 17,5 kWh/100 km.

Ariya är givetvis uppkopplad. Flera funktioner kan kontrolleras och styras via den tillhörande appen.

Maximal effekt vid snabbladdning (dc) är 130 kW och i teorin ska det gå ladda från 10 till 80 procent på 40 minuter. Ombordladdaren har en max laddeffekt upp till 22 kW. Värmepump är standard på samtliga versioner som även kyler och värmer batteriet. Uppvärmningen sker per automatik, men för att batteriet ska mäkta med att snabbladdas måste batterikylningsassistenten, som är avstängd per default, aktiveras under ev-inställningarna i menysystemet.

Ariya är som tidigare nämnts bekväm att färdas i, ljudnivån är exemplarisk och styrningen känns väl avvägd, framför allt i högre hastigheter. Den höga sittpositionen ger en bra överblick och den 218 hästar starka elmotorn skjuter i väg ekipaget från 0–100 på 7,5 sekunder. Det är knappast den kvickaste elbilen vi testat, men vi upplever ändå bilen som pigg med snabb respons när vi trycker på gaspedalen. E-pedal-läget erbjuder inte ett renodlat opd (one pedal drive) utan ska snarare ses som en körläge med en kraftigare regenerativ bromsning, du måste fortfarande aktivt trycka på bromspedalen för snabbare stopp eller för att stanna fordonet helt.





Specifikationer

Modell: Ariya 63 kWh Evolve

Tillverkare: Nissan

Testad: Oktober 2022

Pris: 619 200 (Advance 578 200 kronor)

Motor: Elmotor. Max effekt 160 kW/ 218 hk. Max vridmoment 300 Nm.

Kraftöverföring: Reduktionsväxel, framhjulsdrift.

Batteri: 63 kWh (66 kWh brutto). Snabbladdning 130 kW. Ombordladdare 7,4 kW (22 kW tillval).

Räckvidd: 393 km (WLTP)

Prestanda: 0–100 km/h på 7,5 sek

Toppfart: 160 km/h

Årsskatt: 360 kr