Youtubern Digital Dreams har nu kombinerat en Cemu-emulator, en dator utrustad med Ryzen 9 7950X och Geforce RTX 4090 och ett antal modifikationer för att ta The Legend of Zelda: Breath of the Wild till nästa hårdvarunivå.

Nintendo-spelet släpptes ursprungligen 2017 till Wii U och Switch och orignalet går att köra i 1080p-upplösning och 30 bildrutor per sekund. Den emulerade versionen går istället att köra i 8k-upplösning och med nya grafiska effekter som strålspårning.

Även om den grafiska uppgraderingen kämpar med lite pop-ins ger emuleringen ändå en hum om hur ett nästa generations Zelda-spel skulle kunna se ut. Du kan beskåda det hela i klippet ovan.

