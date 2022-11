DJI har nu lanserat sin nya drönare Mavic 3 Classic. I Europa är drönaren den första som fått C1-certifikatet enligt europeiska drönarregelverket. Något som innebär att den flyger i den öppna A1-kategorin som inte kräver någon utbildning.

Mavic 3 Classic har samma 4/3 CMOS 20-megapixelkamera, 46 minuter långa flygtid och O3 Plus-överföring som Mavic 3-modellen men saknar det extra teleobjektivet. Drönaren fungerar tillsammans med existerande DJI RC Pro, DJI RC och DJI RC-N1.

Hasselblads-kamerna kan spela in video i 5,1K-upplösning och 50 bildrutor per sekund, 4K och 60 bildrutor och 1080p och 60 bildrutor med H.264- och H.265-kodekarna. Det finns även stöd för slow motion i 4k och 120 bildrutor per sekund eller 1080p och 200 bildrutor. Fotografier lagras i 12-bitars RAW och 10-bitars D-Log.

Både flygningen och fotograferingen ska underlättas av artificiell intelligens. Drönaren har en räckvidd på 15 kilometer.

DJI Mavic 3 Classic är tillgänglig nu hos utvalda återförsäljare. Rekommenderat pris startar på 17 499 kronor utan laddare eller kontroll.

Läs också: DJI Avata - roliga fpv-drönaren får högsta betyg