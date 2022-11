Det var enklare förr när vi bara hade Netflix att streama filmer från. I dag finns det ett tiotal olika tjänster, alla med olika utbud och filmer som kommer och går och kommer tillbaka igen. Det är snudd på lika svårt att hitta film idag som det var på videobutikernas tid.

Men misströsta inte! Här samlar vi alla filmfavoriter; komedi, thriller, drama, skräck – vi väljer ut det bästa oavsett genre eller streaming-tjänst. Varje månad lägger vi till nya tips, så bokmärk och välkommen tillbaka!

Översikt:

Bästa filmer att streama just nu

Scream (Skyshowtime)

Kultklassikern Scream kom 1996 och omåttligt populär som en smart satir över skräckfilmer. Den var lika delar läskig som rolig och fick ett stort kultfölje och efterföljande filmer. Scream (2022) utspelar sig 25 år efter händelserna och har originalskådespelarna i rollbesättningen. Bra eller dålig spelar mindre roll, detta är nostalgi på hög nivå!

Genre: Skräck

Se Scream på Skyshowtime

Sonic The Hedgehog 2 (Skyshowtime)

Filmer baserade på tv-spel blir sällan bra, och det var nog inte många som hade höga förhoppningar när första Sonic-filmen kom. Men den lilla blå igelkotten visade att alla hade fel och filmen visade sig vara både rolig och charmig. Inte minst med Jim Carrey som skräddarsydd för rollen som Dr Robotnik. Nu är Sonic tillbaka och den här gången dyker fler kända karaktärer från spelen upp, bland annat den tvåsvansade räven Tails.

Genre: Äventyr, komedi

Se Sonic the Hedgehog 2 på Skyshowtime

About Time (Skyshowtime, Viaplay)

Av en slump upptäcker Tim vid 21 års ålder att han kan resa bakåt i tiden genom att gå in i trånga utrymmen. Men även om förmågan visar sig användbar när det gäller att få kvinnan i hans liv, uppstår massor av intriger och komplikationer i och med tidsresorna. En riktig feel good film som definitivt kommer att få den känsligare att fälla en tår.

Genre: Drama

Se About Time på Skyshowtime

Se About Time på Viaplay

Gräns (C More)

En surrealistisk Roslags-noir med tydliga inslag av utanförskap och svensk sagotradition. Vanskapt och ensam tulltjänstekvinna med en otrolig näsa för smuggelgods träffar en likasinnad och får uppleva något som kan liknas vid kärlek för första gången. Men den bisarra händelseutvecklingen därefter hade hon knappast räknat med. Bygger på novellen med samma namn av John Ajvide Lindqvist.

Genre: Drama, fantasy

Se Gräns på C More

Jojo Rabbit

En härligt unik film om en pojke i Hitler Jugend under Andra världskriget. Pojken har en fantasikompis som inte är vilken kompis som helst. Kompisen är nämligen Adolf Hitler själv. Pojkens, och fantasihitlers, liv tar en oväntad vändning när han upptäcker att hans mamma gömmer en jude i deras hem. Rolig, knäpp och berörande film som är värd minst en tittning!

Genre: Komedi, drama

Se Jojo Rabbit på Disney Plus

Prey (Disney Plus)

Med Prey görs ett nytt försök att väcka liv i Predator-serien, där i stort sett varenda film efter Arnold Schwarzeneggers medverkan på 80-90-talet floppat hårt. Den här gången utspelar sig filmen i USA på 1700-talet med Comancher-stammen i fokus. När en Predator anländer till deras marker för att jaga, både människor och djur, blir det en kamp på liv och död mellan två jaktexperter. En mycket skicklig och uppfiningsrik kvinna och en varelse med avancerad teknik från en annan värld. Kan de överleva?

Genre: Action

Se Prey på Disney Plus

Gone Girl (Viaplay)

Filmatisering av boken med samma namn. Nick Dunnes (Ben Affleck) fru Amy (Rosamund Pike) försvinner plötsligt spårlöst och han blir huvudmisstänkt i fallet. Forensiska spår i deras hus tyder på att hon blivit mördad. Men allting är inte som det ser ut. En nagelbitare till thriller du inte får missa.

Genre: Thriller, mysterium

Se Gone Girl på Viaplay

Spider Man är en av de superhjältar som rebootats flest gånger. Men tur är det, för den senaste iterationen med Tom Holland i huvudrollen är tveklöst den bästa. Spindelmannen vävs snyggt in i det ständigt växande Marvel-universumet och det är mycket underhållande. Alla de tre senaste filmerna finns nu att streama på Viaplay, så missa inte det!

Genre: Action, Superhjälte

Se Spider-Man-filmerna på Viaplay

One Upon a Time… in Hollywood (Prime Video)

I Quentin Tarantinos senaste alster får du följa tv-stjärnan Rick Dalton som totalt tappat all ödmjukhet efter en tids framgång, men måste nu hantera att hans karriär är på väg nedför. Vid sin sida har han sin alltid lika lugna stuntman Cliff Booth. Parallellt med det hela får Sharon Tate kontakt med den ökända Manson-familjen…

Genre: Drama, komedi, action

Se Once Upon a Time… In Hollywood på Prime Video

Hot Fuzz (Prime Video, Viaplay)

Andra filmen i den så kallade Cornetto-trilogin av skaparna bakom till exempel Shaun of the Dead. Den här gången får vi följa komissarie Angel som omplaceras från hektiska London till en till synes fridfull liten by. Men under den harmoniska ytan döljer sig våldsamma motiv... Här utlovas action i högt tempo, några riktigt blodiga scener men även såklart en stor dos högkvalitativ, brittisk humor!

Genre: Komedi/Action

Se Hot Fuzz på Prime Video

Se Hot Fuzz på Viaplay

The Batman

Som nattens brottsbekämpare uppdagar Batman korruption med koppling till sin egen familj. Detta samtidigt som han jagar Riddler, Gåtan, en seriemördare som ger sig på Gothams elit. Under utredningen tvingas Batman skaffa sig nya oväntade bundsförvanter.

Robert Pattinson gör debut som Batman och resultatet är riktigt bra. The Batman skulle kunna beskrivas som en skön blandning av filmerna Batman och 7even.

Genre: Action, Thriller

Se The Batman här på HBO Max

The Imitation Game (Netflix)

Benedict Cumberbatch spelar Alan Turing, mannen som under andra världskriget lyckades knäcka tyskarnas Enigma-maskin, vilket gjorde att de allierade kunde läsa tyskarnas kodade meddelanden. En spännande film om kodknäckande och en inblick i Alan Turings svåra privatliv.

Genre: Drama

Se The Imitation Game på Netflix

The Cabin in the Woods (Netflix)

En riktigt bra film för dig som gillar klassiska slasherfilmer. The Cabin in the Woods har en väldigt unik story och blandar skräck med mycket komedi.

Ett gäng åker till en stuga i skogen där märkliga saker börjar hända. Plötsligt hotas de av fasor som är som hämtade ur klassiska skräckfilmer. Vad eller vem är det egentligen som har släppt lös dessa dödliga faror?

Genre: Skräck, satir

Se Cabin in the Woods på Netflix

