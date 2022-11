#UnfoldYourMagic to let your imagination soar. #HONORMagicVs China Launch Event at 14:30 (UTC+8) on November 23. pic.twitter.com/GEdzzcZmlO — HONOR (@Honorglobal) November 10, 2022

Den kinesiska mobiltillverkaren Honor meddelar nu via Twitter att de kommer visa upp sin nästa vikbara mobil, Magic Vs, under ett event 23 november klockan 21:30 svensk tid.

Detaljerna om mobilen är än så länge okända samt om den kommer släppas i Sverige. Att dömma av bilden till eventet ser mobilen dock ut att kunna vara märkbart tunnare än andra vikbara mobiler. Enligt Notebookcheck sägs Honor Vs också kunna få ett större batteri än Samsung Galaxy Z Fold 4.

Du kommer kunna läsa allt om Magic Vs här på M3 i samband med eventet 23 november.

