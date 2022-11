Netflix meddelar nu att de kommer hålla sin första direktsändning någonsin i början av 2023.

Direktsändningen kommer vara tillgänglig världen över och är en stand up-special med den kända komikern Chris Rock.

Detta blir Chris Rocks andra stand up-special för Netflix efter Tambourine som släpptes 2018.

Under det senaste året har komikern kanske mest varit känd för att han blev örfilad av skådespelaren Will Smith under Oscarsgalan 2022 där han drog ett skämt om hans fru Jada Pinkett Smith.

