Discover Zen - Grogu and Dust Bunnies, a hand-drawn animation by Studio Ghibli, is streaming tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ODqHrgIwnB — Disney+ (@DisneyPlus) November 12, 2022

Studio Ghibli, den japanska animationsstudion känd för filmer som Min Granne Totoro och Spirited Away, kommer på söndag 13 november släppa en handtecknad Star Wars-kortfilm på Disney Plus.

Få detaljer är kända om kortfilmen "Discover Zen - Grogu and Dust Bunnies" men en bild från den visar karaktären Grogu från Star Wars The Mandalorian tillsammans med dammvarelserna som bland annat syns i Studio Ghiblis Spirited Away.

Studio Ghibli är mest kända för sina egna lång- och kortfilmer men studion har sedan tidigare även gjort musikvideor och flera reklamfilmer.

Lucasfilm, filmbolaget bakom Star Wars, har de senaste åren anlitat flera kända japanska animationsstudior för att göra kortfilmer om Star Wars.