Det kryllar inte direkt av högpresterande Android-baserade surfplattor. Apples Ipad har nästan 40 procent av den globala marknaden, och förutom Ipad har Android-plattorna även Chromebook som konkurrent.

Men då och då dyker det upp en nykomling på marknaden. Oneplus och dess moderbolag Oppo har tidigare hållit sig till mobiler, men Oppo lanserade en surfplatta tidigare i år och nu påstår Max Jambor på All About Samsung att även Oneplus har en under utveckling som ska heta Oneplus Pad.

Oppo och Oneplus gick samman förra året och började slå ihop sina organisationer, även om det fortfarande på ytan ska vara två olika märken. Det vore alltså inte så konstigt om företaget återanvänder grundtekniken i Oppo Pad för Oneplus Pad.