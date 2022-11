Indien är på väg att införa ett liknande krav som det inom EU, att laddningsporten inom i stort sett alla ”smarta enheter” måste vara av usb-c-modell, rapporterar The Register. Under ett möte där bland annat landets Secretary of the Department of Consumer Affairs, Rohit Kumar Sing, deltog, nåddes bred konsensus om att ett usb-c-krav är ”av intresse för konsumenters välfärd och för förhindrande av onödigt e-skrot”.

Aktuellt för usb-c-kravet är produkter som smarta telefoner, surfplattor samt bärbara datorer. En ny kommitté ska nu dra ut riktlinjerna för hur ett sådant krav ska se ut. Något datum om när detta kan träda i kraft nämns inte.

Läs mer! Klart: EU lagstiftar om usb-c – börjar gälla om två år