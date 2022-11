Den senaste tiden har Elon Musk synts i nyheterna i princip varje dag sedan han köpte Twitter. Hans okonventionella ledarstil i kombination med att alla turer spelats inför öppen ridå gör köpet av Twitter till en aldrig tidigare skådad företagssåpa.

Historien börjar i mars 2022 när Elon Musk börjar ifrågasätta Twitter som, enligt Elon Musk, censurerar och inte bejakar yttrandefrihet.

Efter den tweeten går det snabbt och plötsligt äger Elon Musk Twitter, efter att ha försökt avbryta köpet, till en kostnad av 44 miljarder kronor. Nedan kan du följa en tidslinje över de största turerna i det turbulenta Twitter-köpet.

4 mars 2022

Elon Musk avslöjar att han nu äger mer än 9 procent av aktierna i Twitter. Han bjuds in till styrelsen. New York Times.

5 mars 2022

Twitter meddelar att Elon Musk kommer att gå med i styrelsen.

10 mars 2022

Elon Musk meddelar att det kommer han inte alls att göra.

14 mars 2022

Elon Musk erbjuder sig att köpa hela Twitter. Han lägger ett bud på 44 miljarder dollar.

25 april 2022

Twitters styrelse accepterar budet från Elon Musk. CNBC.

13 maj

Elon Musk vill pausa köpet på grund av att fem procent av Twitters användare ”är bottar och spam-konton”. Elon Musk.

8 juli 2022

Elon Musk meddelar att han har för avsikt att avbryta köpet. Anledningen är att Twitter, enligt Musk, inte levererat tillräckligt tillförlitlig information om antalet fejkkonton som använder tjänsten.

Nope, svarar Twitter och meddelar att då Elon Musk redan accepterat och skrivit på kommer man att ta till juridiska medel för att hålla honom ansvarig och se till att köpet fullföljs.

12 juli 2022

Twitter stämmer Elon Musk. Skulle han välja att dra sig ur köpet väntar en straffavgift på en miljard dollar. New York Times.

26 oktober 2022

Elon Musk dammar av ordvitsarna och knallar in på Twitters huvudkontor med ett handfat (sink). ”Entering Twitter HQ – let that sink in!”

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

28 oktober 2022

Elon Musk har nu köpt Twitter för 44 miljarder dollar. Han sparkar vd:n och andra styrelsemedlemmar. CNN.

4 november

Elon Musk sparkar drygt hälften av företagets 7 500 anställda. Enligt ABC News meddelades alla berörda via email: ”Today is your last working day at the company”.

9 november

Twitter, nu under Elon Musks ledning, lanserar “Twitter Blue”. Den blåa verifieringsbocken som tidigare endast gavs till publika figurer efter en verifieringsprocess, ska nu säljas till vem som helst för 8 dollar. Vad kan gå fel? The Verge.

10 november

Twitter svämmar över av fejkkonton. Allt från ”Nintendo” som postar en bild av Mario som visar fingret, till massor av nya ”Elon Musk”-konton. Alla verifierade förstås.

11 november

Elon Musk pausar försäljningen av verifieringsbockar via Twitter Blue.

Elon Musk säger i ett möte att Twitter riskerar konkurs då bolaget går många miljoner back, enligt NY Times.

12 november

Twitter sparkar 80 procent av alla projektanställda på företaget. Searchenginejournal.

16 november

Elon Musk skickar ut ett mejl till de anställda där han pratar om ett Twitter 2.0, men som kommer att kräva ”hardcore” dedikation och arbete. I mejlet finns en länk som de anställda får två dagar att klicka på om de vill vara kvar. De som inte klickar får gå med tre månaders avgångsvederlag. CNN.

18 november

100-tals anställda klickar inte och lämnar Twitter. The Verge.

20 november

Elon Musk låter Donald Trump återvända till plattformen efter att ha hållit en omröstning bland följarna. Donald Trump tackar nej med hänvisning till att han vill stanna på Truth Social, hans egen sociala media-app. CNN.

22 november

Elon Musk börjar anställa igen. Företaget har nu 2 700 anställda kvar av de 7 500 innan han tog över. The Verge.

Fortsättning följer...