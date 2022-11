Det här är fjärde elbilen vi testar från MG och med tre besvikelser bakom oss hoppades vi att nya MG4, som vi hämtar upp en regnig dag i november, ska lyckas omvända oss. MG4 är tillverkarens första elbil som är byggd på en renodlad elbilsplattform och den är riktigt snygg utvändigt med sin tvådelade vinge bak.

Betyg 2,5 av 5 Omdöme Det är hade kunnat bli riktigt bra men efter drygt en vecka med nya MG4 Electric är vi återigen besvikna. Problem med laddningen, dåligt MMI och bristfälliga förarhjälpmedel sänker helhetsintrycket. Förhoppningsvis kan vi testa bilen igen när den fått nödvändiga uppgraderingar och revidera omdömet. Positivt Snygg

Pigg och skön att köra

Skärmen framför ratten Negativt Laddproblem

Segt MMI

MG Pilot Stort test: Bästa elbilarna – senaste modellerna

Äntligen värmepump

Två nyheter gläder oss extra mycket. Värmepump och riktig snabbladdning (dc). Under 100 kW, som de tidigare testade MG-bilar klarade duger inte, men den här modellen klarar 135 kW vilket är godkänt (de flesta konkurrenterna är visserligen snabbare än så). Testbilen är bakhjulsdriven, uppkopplad och har i "Luxury"-utförandet bland annat 360-graders kameror och MG Pilot med adaptiv farthållare.

Framför ratten har MG stoppat i en ny liten skärm som inhyser färddatorn och lite annat smått och gott. Den gillar vi skarpt, då den är snygg och lättöverskådligt. Du styr den med tummen via 4-vägs knappar som funkar sådär. Sedan har vi den större mittskärmen, där resten av MMI:t ryms. Undertill finns några få fysiska snabbknappar, men några har plockats bort från systemet som vi känner igen från ZS EV-modellen. Har MMI:t då blivit snabbare? Nej, tyvärr inte. Det laggar och det är svårt att trycka rätt. Framför allt när vi kör, och det är alldeles för komplicerat att nå enkla saker som klimatanläggning, stolsvärme samt att välja körläge.



Pigg och skön att köra

Bilen har trevligt skålade stolar och vi sitter bekvämt. Inredningen känns också okej, så länge vi inte synar den allt för nära. Motorn är pigg. MG4 gör 0-100 km/h på åtta sekunder. Bakhjulsdrift är kanske inte för alla vintertid, något vi skulle bli varse om i slutet av testveckan. Annars är bilen skön att köra och hyfsat snål, vilket gör att du tar dig relativt långt med den. Inga dryga 40 mil, som mätaren anger, men en bra bit över 30 mil – i alla fall om du kör försiktigt.

Skärmen är snygg men det är aningen ångestframkallande varje gång laddningen avbryts…

Vi laddade bilen vid ett par olika destionationsladdare (ac), konstigt nog avbröts laddningen flera gånger vid båda laddarna (som för övrigt fungerat felfritt med andra bilar). Dessutom hade vi problem när vi laddade längs motorvägen. Vid en Recharge-station var det först vid tredje försöket som bilen började att ladda. Och vid en Ionity-station avbröts laddningen flera gånger, för att sedan hoppa igång igen. Snacka om att det var nervöst att sitta i bilen och notera hur det slogs på och av medan mätaren långsamt klättrade upp mot 80 procent.

När bilen laddar via dc går det dock snabbt, den maxade på 135kW flera gånger och den var inte riktigt lika seg som systermodellerna.

Behöver uppgraderas

Mitt under testveckan hörde MG av sig och undrade om vi kunde komma in med bilen för en mjukvaruuppgradering (ingen over-the-air här inte…). Detta gick tyvärr inte att lösa praktiskt, men det är verkligen nödvändigt. Det gäller nämligen lane assist-funktionen, en del av MG Pilot. Denna är fruktansvärd, rent av farlig. Och du behöver gå in flera steg i undermenyer VARJE GÅNG du startar bilen för att inaktivera funktionen. En snabbknapp kanske, som de flesta andra har…?

360-graderskameran har också skumma saker för sig. Den hoppar inte alltid igång när den ska, men varje gång vi närmar oss en rondell och blinkar, då drar den igång och blockerade Carplay-vyn, som visar vilken avfart vi ska ta. Sedan när vi gasar på dyker det upp en varning. Varje gång. "För hög hastighet, AVM-skärmen kommer stängas av." Jo tack, STÄNG AV DEN DÅ!

Även den adaptiva farthållaren behöver vässas, om problemen sitter i mjukvaran. Bilen gasar och bromsar väl tydligt när den är aktiv. Den har dessutom problem att hålla konstant fart även under enkla förhållanden.

Ett par dagar innan vi skulle lämna tillbaka testbilen slog snöstormen till och förlamade hela stor-Stockholm. Testkörning på isiga vägar gick extremt dåligt, och det visade sig snabbt varför. MG tyckte tydligen att det var en bra idé att låna ut en testbil med sommardäck i slutet av november. Det slutade med att de fick hämta upp bilen hos oss…

Fakta MG4 Electric

Tillverkare: MG

Testad: November 2022

Pris: Från 414 990 kronor

Drivning: Bakhjulsdriven

Motor: Elmotor, 150 kW

Räckvidd (WLTP): 435 km

Snabbladdning AC/DC: 11 kW/135 kW

Batteri: 64 kWh

Prestanda: 0-100 km/h på 7,9 sek

Toppfart: 160 km/h