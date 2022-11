Xiaomi har nu bekräftat att de kommer visa upp sina nya mobiler Xiaomi 13 och Xiaomi 13 Pro samt det nya operativsystemet MIUI 14, klockan 02:00, svensk tid, den 2 december, rapporterar Androicentral.

Bilden som Xiaomi släppt inför lanseringen ger ledtrådar om att åtminstone en av mobilerna kommer få en mer lådaktig design än tidigare, medan den andra kommer använda en kurvad skärm.

Den välkända läckan @OnLeaks har sedan tidigare publicerat bilder på vad som sägs föreställa Xiaomi 13 Pro.

Good morning #FutureSquad! Let's start the week with your first and comprehensive look at the #Xiaomi13Pro! (360° video + crispy 5K renders + dimensions)



