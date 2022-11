Spotify Wrapped 2022 är här. Alla med IOS- eller Androidappen kan nu se vilka artister och låtar som spelats flitigast under året i en personlig presentation som snart sagt är lika emotsedd som jultomten själv. Nytt för i år är bland annat lyssningspersonligheter som bedöms efter ditt användarmönster.

Oavsett om man vill hålla resultatet för sig själv eller dela det med andra så är det alltid roligt att ta tempen på sitt eget musiklyssnande. Det är också ett tillfälle för Spotify att presentera globala lyssningstrender.

Johan Seidenfors är nordisk innehållschef på Spotify och kommenterar musikåret 2022:

– Under 2022 har vi lärt känna en helt ny musikgenre och det har blivit uppenbart hur snabbt både nya och äldre artister kan nå en bred publik. I början av året var det inte många som pratade om Epadunk och ännu färre som kände till Bolaget, men nu har de fyra killarna från Falun årets mest streamade låt i Sverige. Och vem kunde ana att Kate Bush 37 år gamla hit skulle ta sig in på globala topp 10.

Spotify konstaterar också belåtet att poddlyssnandet fortsätter öka. Bolaget har som bekant satsat rejält på formatet under senare år och berättar att det dokumentära berättelseformatet trumfar samtalspoddarna. Poddlyssnandet ökar kraftigast bland unga män i Sverige.

Nedan följer topplistor över mest spelade låtarna i Sverige och globalt:

Topp 10 mest spelade låtar i Sverige

Bolaget - Kan Inte Gå

Victor Leksell, Einár - Din låt

Miss Li - X

LOAM, ADAAM - FAKKA UR

Harry Styles - As It Was

Jireel - MANO

Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

Medina - In i dimman

Lost Frequencies, Calum Scott - Where Are You Now

Ed Sheeran - Shivers

Topp 10 mest spelade låtar globalt

Harry Styles - As It Was

Glass Animals - Heat Waves

The Kid LAROI, Justin Bieber - STAY (with Justin Bieber)

Bad Bunny - Me Porto Bonito

Bad Bunny - Tití Me Preguntó

Elton John - Cold Heart - PNAU Remix

Bizarrap, Quevedo - Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

Imagine Dragons - Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends

Bad Bunny - Ojitos Lindos

Kate Bush - Running Up That Hill (A Deal With God)