Testad produkt: Panasonic LZ2000

Pris: Från 29 990 kronor via Prisjakt (55 tum)

Nya oled-skärmpaneler med mer ljusstyrka än någonsin präglar årets utbud av tv-apparater i elit-klass. Under hösten har vi testat vad Sony, Philips och Samsung har att erbjuda, och nu har turen kommit till Panasonic och deras bästa oled-tv LZ2000. Den är byggd på en av två heta nya paneler Oled EX från LG. LZ2000 finns i tre storlekar, 55, 65 och 77 tum och kostar mellan 29 900 och 59 900 kronor.

Betyg 4 av 5 Omdöme Vore det inte för att Panasonic klänger sig kvar vid en mossigt smart-plattform med allvarlig app-brist vore LZ2000 en klar utmanare till Sony A95K om titeln årets bästa tv. Det här är en utmärkt förvaltning av ny oled-panel, fantastiskt ljud samt bästa finliret med ljud- och bildhantering för optimal bioupplevelse. Då de trots allt adderat ett par av de mest saknade apparna, blir det ändå en rekommendation, om än med viss reservation. Positivt Återigen bästa bioläget

Hög punktljusstyrka

Komplett hdr-stöd

Rikt och kraftfullt ljud Negativt Något klumpig för väggmontering

Bara två hdmi 2.1

Mossigt system saknar många appar Stort test: Årets bästa 4k-tv

Här har vi testat 55-tummaren, men det ska inte vara någon skillnad i funktion, bild och ljud mellan dem. Förutom givetvis bildytan och placeringen av högtalarna. Designen på årets modell är i stort sett identisk med förra årets. Och varför inte? Den var det absolut inget fel på. En rund fot i botten bär upp tv:n på en central arm, som har en vridpunkt i sidled, något vi mycket sällan ser på en tv.

Den lyfter tv:n bara ett par centimeter över bänkens yta, du har knappast plats för en ljudlimpa om du inte hänger upp din tv på väggen. Tv-bilden börjar dock inte i bordsnivå för den vilar på en sex centimeter bred list, som bland annat innehåller framåtriktade högtalare. Panasonics 2000-serie är ovanligt tjock för att vara en oled, vilket gör den mindre snygg att hänga på väggen än flera andra tillverkarens toppmodeller.

Det beror på dess stora påhängda bakstycke, som förutom det vanliga – anslutningar, elektronik och viss värmeavledning för oled-panelen – också rymmer uppåt- och sidriktade högtalare, och ett subwoofer-element med stor resonanskammare. Förutom bildkvalitet, som vi kommer till strax, är det just ljudsystemet i LZ2000 och dess föregångare som gör att de skiljer sig från mängden.

Ljud i världsklass

Det är inte bara kraftfullt ljud med total effekt på hela 165 watt, det är också ljud i absoluta toppkvalitet, med hårdvara och kalibrering framtaget tillsammans med dotterbolaget Technics. Ljudet är rent, välbalanserat, med fylligt mellanregister såväl värme som tyngd i basen. Det passar lika bra för musik som för film, och även bra för pratglada sändningar som nyheter och sport, även om till exempel Samsung har bättre rutiner för att lyfta fram just tal. Det finns ett helautomatiskt ai-läge som ska anpassa ljudet efter mediatyp eller genre och för allt, utom just musik, tycker vi att det fungerar.

Hemligheten bakom tv:ns grymma ljud stavas Technics och hittas på baksidan.

Tack vare riktning och placering av högtalarna, Dolby Atmos-stöd och smart ljudkalibrering som optimerar riktat ljud efter rummet får du den bästa surroundupplevelsen för ljud som finns inbyggd i någon tv just nu. Ett komplett surroundsystem är dock givetvis alltid bäst. Det är lätt att koppla upp ett komplett sådant både trådat eller trådlöst. Men det går såvitt vi kan se inte att komplettera befintliga högtalarna med bara surroundkompletterande satelliter.

För bästa återgivning av musik rekommenderar vi att du manuellt växlar till ljudprofilen för det. Då får du extra stuns i basen. Det finns också helmanuellt läge med grafisk equalizer, ljudfältsinställningar och mycket mer.

Ett steg upp i ljusstyrka

Det viktigaste är ändå bilden. LZ2000 använder LG:s nya EX Oled-panel, som med ny kemisk sammanställning i dioderna kan pressa upp ljusstyrkan. Vi pratar punktljusstyrka på upp till 1 000 cd/m2 för en yta upp till ungefär fem procent av skärmen, det gör att reflektioner och solglans i bilden känns mer verklighetstroget intensiva. Det har tidigare bara bra lcd-baserade tv klarat av, men utan oleds överlägsna svärta och pixel-till-pixel-kontrast.

Panelen kan också hålla ljusstyrkan uppe längre än vad oled kunnat tidigare. Hur pass bra en tv klarar av detta påverkas av hur effektivt den hanterar värme. På den punkten lyckas Panasonic bra. Vi upplever ingen ofrivillig dimning över tid av ljusa ytor i bilden. Förutom om ytan som ska lysas upp blir för stor, det klarar panelen fortfarande inte av.

Många möjligheter till detaljinställningar, och du ser effekten direkt på skärmen. Det är ett plus.

Oled EX-panelen levererar färgomfång med 99 procent av dci-p3-standard, vilket är utmärkt för de flesta bildkällor som filmer och tv-serier, men ingen förbättring mot tidigare bra oled-apparater. LG är inte ensamma oled-tillverkare längre. Samsungs qd-oled-panel, som även Sony kör i sina topp-tv, är uppe och nosar på färgomfång närmare Rec.2020, en standard med ännu större färgrymd. Särskilt i Sonys tv gör det underverk för realistiska naturtoner. Där får Pansaonic, Philips och LG, som kör Oled EX, se sig slagna i år.

Filmläge för finsmakare

Det Panasonic dock alltjämt är bäst av alla på är deras originaltrogna bioupplevelse när du spelar upp film. Nya bildprocessorn HCX Pro AI gör ett utmärkt jobb med uppskalning, insignalshantering, mpeg-artrefakter och bildfrekvenshantering. Vad den inte är lika bra på, som en del konkurrenter, är rörelseutjämning. Vi blir inte av med en viss släpighet i bilden när vi försöker interpolera upp 24 Hz eller 30 Hz video. Men det är ju bara i enstaka situationer som det är intressant.

I profilen Bio, där detta används, men sparsmakat, gör det att du får de 24 Hz, som filmmakaren tänkt sig, med behagligt mjuk övergång mellan bilderna. Vi föredrar för det mesta det, framför de mer filmnördiga lägena Filmmaker och True Cinema. Men det är en smaksak.

Du har stöd för alla viktiga hdr-standarder inklusive de senaste och mest avancerade som hdr10+ Adaptive och Dolby Vision IQ. Med dem, tillsammans med automatiskt ljus, färgtemperaturjustering efter rummet och högkvalitativ bildström, kan du vara säker på att en film presenteras så nära upplevelsen i en biosalong som möjligt. Även sdr-film får rätt cinematiska touch i Filmmaker-läget och kan dra nytta av ljusstyrkan, utan att det blir onaturligt.

Fjärrkontrollen är en rejält tilltagen enhet.

Ai-automatik eller detaljkontroll

Utöver detta finns här också ett generellt standard läge, ett intensivt dynamisk läge, ett sportläge med extra kontrast och rörelseutjämning samt två ”professionella” lägen för olika ljusförhållanden. Netflix- och spelläge går också igång automatiskt med rätt bildkälla.

Du har stora möjligheter att finjustera bilden i en personlig bildprofil, och det är alltid lätt att manuellt växla mellan profiler. Om du inte släpper tyglarna helt och ställer tv:n i automatiskt ai-läge. Då väljer den åt dig. Ibland rätt, men inte alltid.

Som tv att koppla spelkonsolen till är LZ2000 bra, men inte perfekt. Den ger rätt hdr-bild och det går att få acceptabelt låg insignalslagg. Du får också tillgång till snabbkontroller och bildinformation i en dedikerad Game Mode-meny. Du får dock bara två hdmi 2.1-portar med stöd för högsta datahastighet, allm och vrr. En av dem är också enda porten på tv:n som stödjer arc och earc. Så du kan inte ha både en Xbox och en Playstation och dessutom arc-kopplat ljudsystem.

Snyggt system med problem

Medan Panasonic har börjat sälja tv-apparater med Google TV i andra prisklasser, klänger de sig även i år kvar vid sin egna smart tv-plattformen My Home Screen. Det är visserligen snyggt och lättnavigerat. Menyer för inställningar är klart tydligare och bättre strukturerade än de Google levererar. Men andra tillverkare har visat att det går att modifiera och komplettera och samtidigt behålla Google-plattformen.

My Home Screen. Lätt att hitta bland apparna, men det finns inte så mycket att hitta.

Du får inte samma möjlighet att snabbt navigera till och söka innehåll som i till exempel en smart-tv från Philips, Sony eller Samsung. Och du får ett betydligt ett mer begränsat apputbud. Det finns risk att du inte hittar den tjänst du behöver här, och tvingas plugga in extern smart spelare som en Chromecast eller Apple TV för detta.

Disney Plus och Apple TV Plus har i alla fall adderats sedan vi testade föregångaren för ett år sedan, men appar för C More, HBO, SF Anytime och Spotify saknas fortfarande. Det känns för oss obegripligt att Panasonic inte löser detta, när lösningen bokstavligen finns i andra Panasonic-modeller.

Vore det inte för detta är LZ2000 helt klart en av årets bästa tv-apparater. Panasonic är fortfarande kung över filmskaparläget, även om de inte tänjer gränserna färgmässigt, som Sony A95K gör, i andra lägen, och tack vare extra krut i högtalarna och underbar värme i basgångarna återtar LZ2000 titeln som tv:n med bästa ljud, även om det är med hårfin marginal mot Philips toppmodell.

Specifikationer

Produktnamn: Panasonic LZ2000 (TX-55LZ2000E)

Testad: December 2022

Tillverkare: Panasonic

Paneltyp: Oled EX

Storlek: 55 tum, 65 tum, 77 tum

Upplösning: 4k uhd, 2160p

Bildfrekvens: 120 Hz

Lokal dimning: Oled

Hdr: Hlg, hdr10, hdr10+, hdr10+ adaptive, Dolby Vision, Dolby Vision IQ

Operativsystem: My Home Screen

Ljud: 5.1.2, 5x15W + 2x35W + 20W subwoofwer

Anslutningar: 2st hdmi 2.1 (en med earc), 2st hdmi 2.0, komponent, 2st usb 2, usb 3, lan, optisk audio ut, 3,5 mm audio ut

Trådlöst: Wifi 5, bluetooth

Mått (på bord): 120,8 x 78,3 x 35 cm (55 tum)

Vikt: 24,5 kg (55 tum)

Energiklass: G

Väggfäste: Vesa 300x300 mm

Rek pris: 29 990 kr (55 tum), 39 990 kr (65 tum), 59 990 kr (77 tum)

Aktuellt pris, december 2022: Från 29 990 kronor via Prisjakt (55 tum)