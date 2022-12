Under ett Twitter Space-event under lördagskvällen hävdade Elon Musk att Apple har ”helt återställt annonsering” på plattformen, skriver 9 to 5 Mac. Detta följer på en turbulent tid mellan företagen där Elon Musk bland annat hävdat att Apple ställt in all sin annonsering på plattformen och frågat om företaget "hatar ”yttrandefrihet i Amerika.

Apple har inte kommenterat debaclet, och alltså varken bekräftat eller förnekat att man någonsin slutade, eller har återställt, sin annonsering på Twitter.

Läs också! Ökade spänningar mellan Elon Musk och Apple

Under veckan besökte Elon Musk Tim Cook och Apple Park. Möjligen kan det ha tinat relationerna mellan företagen något.