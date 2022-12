Testad produkt: Xiaomi MI Smart Projector 2

Pris: Från 5 990 kronor via Prisjakt

Det är länge sedan vi såg på Xiaomi som enbart en tillverkare av mobiler. Det må bara deras huvudsyssla men den kinesiska mångsysslaren har under åren även gett oss surfplattor, smartklockor, routrar, luftrenare, robotdammsugare, hörlurar och mycket mer. Även en knippe projektorer som finns i lite olika storlekar och konfigurationer. Mi Smart Projector 2 är den just nu minsta, enklaste och billigaste av dem.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Bilden är bra, ljudet är godkänt, och grundfunktionaliteten som smart mediaplattform är komplett. Xiaomi Mi Smart Projector 2 klarar det grundläggande galant. Den har dock inte den mest praktiska utformningen för att bli helt portabel eller för att smidigt rikta den mot alla ytor. Och den saknar batteri, vilket gör den mer begränsad än andra liknande projektorer. Positivt Godkänd kvalitet på ljud och bild

Dämpat fläktljud

Android TV med full funktion Negativt Opraktiskt att rikta in

Bitvis omständlig navigering

Inget batteri

Det är en uppföljare till, just det, Mi Smart Projector, en modell som företaget inte själva säljer längre, men som går att snubbla på ute i butiker. De ser väldigt lika varandra ut, så det kan vara lätt att ta fel. Men då den nya inte kostar mer än den gamla, se till att det är en 2:a i slutet på den du köper. För att vara en portabel 1080p dlp-projektor med smart tv-plattform har den ett helt klart lockande pris på precis under 7 000 kronor.

Så vad får du för det, och är det något du önskar att du betalt lite mer för? Det är en enkelt designad låda 15 centimeter hög och 15 centimeter djup men något smalare, mestadels i vit plast. Du har en hdmi-port, en usb-port och en hörlursport på baksidan, ett par högtalarelement någonstans under huven, ett fläktutblås baktill, och inga fysiska knappar på enheten annat än en på-knapp på ovansidan.

Allt styrs med en medföljande liten fjärrkontroll som förutom volymkontroll och Android TV-navigeringsknappar också har inbyggd mikrofon, Google Assistent-knapp. Den har också två snabbknappar, en till Netflix och en till ”Live”, vilken samlar livesända kanaler på nätet som i tv-guiden på en tv. Du behöver dock installera en app som den stödjer för att få innehåll, till en början finns där bara Google Play Filmers trailerkanal. Vi installerade Pluto TV från Google Play Butik, och kunde addera alla dess över 100 kanaler till Live-funktioner.

Fler genvägar, tack

Det fjärrkontrollen och systemet i allmänhet saknar är något sätt att snabbare komma åt ljud- och bildinställningar i projektorn. Det kräver att du hoppar ur den app du är i, och bökar dig igenom Android TV:s ofta rätt så osmidiga menysystem med många klick innan du hittat rätt. Det är synd på en annars mycket användarvänlig pryl.

Bara en på-knapp upptill, och grungläggande kontakter på bakdsidan.

Det här är också en av få Android-baserade projektorer som löst Netflix-dilemmat. Netflix är notoriskt hårda med var deras smart tv-app installeras, den finns inte i Google Play Butik och i många projektorer får du fuska dig runt deras blockad. Men av någon anledning slipper du det här. Rätt app är installerad och funkar felfritt, och det är till och med som sagt snabbknapp för den på fjärrkontrollen.

Du får en bildkvalitet som kanske inte bländar en inbiten cineast, men som är väl godkänd. Du får 1080p-upplösning, och 500 ANSI lumen i ljusstyrka, vilket är ljust nog för en 75 tums bildyta i ett rum med dämpad belysning, eller upp till 100 tum om du släcker ner helt. För bästa möjliga bildkvalitet skulle vi dock inte gå över 60 tum, vilket du får med projektorn ungefär 1,5 meter från väggen. Då får du rätta ljusstyrkan, och extra dynamik när du spelar upp hdr-film. Du kan välja mellan sju bildprofiler, inklusive film, sport och barnläge, men vad det sista innebär har vi ingen aning om.

Helautomatik, eller ingen alls

Projektorn har helautomatisk skärpa och vinkeljustering, så kallad keystone, både horisontellt och vertikalt, och den kan även räta upp bilden om underlaget skulle vara ojämnt. Det hade dock varit bra med valmöjlighet att skippa allt utom den horisontella, för alla småjustering har negativ påverkan på detaljåtergivningen på pixelnivå. Bättre då att ha valet att istället rikta projektorn helt rätt.

Lätt att nå Netflix, svårt att nå inställningar.

Till skillnad från andra projektorer vi testar får vi här inget inbyggt sätt som ett utfällbart stöd under, för att vinkla upp projektorn och positionera bildytan högre. Keystone-automatiken hanterar det utan problem, men vill du göra det får du hitta något att själv skjuta in under framkanten av projektorn.

Ljudet i Mi Smart Projector 2 är godkänt, men inget märkvärdigt. Dess två högtalarelement på fem watt ger svagare toppvolym än väntat, men välbalanserad ljudbild och hyfsat fyllighet. Det är dock allt annat än hifi-kvalitet på det hela, med en hel del detaljer i ljudet som försvinner. Du har färre val för ljudprofiler än för bild. Bara två, Cinema eller Music, och ingen av dem gör ljudet avsevärt bättre. Vi kör hellre med Dolby-ljud avstängt och drar upp volymen.

Du kan ställa projektorn i bluetooth-högtalarläge så att du kan ansluta och strömma musik till den från en mobil. Då får du upp ett gränssnitt där du också kan välja att släcka projektorbilden. Då tystnar dess fläkt så att du kan lyssna utan det störnings-momentet. Men fläkten är relativt dämpad från början.

Inte mest kompakt i klassen, men ändå på sätt och vis bärbar.

Det som håller Mi Smart Projector 2 från ett högre betyg och en rekommendation är att den inte har något inbyggt batteri, så du behöver alltid ha vägguttag i närheten, vilket begränsar var och hur du kan använda den. Den är också lite för tjock och klumpig för att vara praktiskt att bära med sig. Utan de faktorerna så behöver den vara exceptionellt bra på något annat för att sticka ut. Och det är den inte. Å andra sidan är den inte heller direkt dålig på något, så någon sågning blir det inte heller.

Specifikationer

Produktnamn: Xiaomi MI Smart Projector 2

Testad: November 2022

Tillverkare: Xiaomi

Typ: Dlp

Upplösning: 1920x1080 bildpunkter

Hdr: Hdr10

Anslutningar: Hdmi, usb 2 typ a, hörlur

Trådlös kommunikation: Wifi, bluetooth

Projektoravstånd (rekommenderat): 1,6-3,2 meter

Bildstorlek: 60-120 tum

Ljusstyrka: 500 ANSI lumen

Brinntid lampa: Ingen uppgift

Ljud: 2x5 Watt

Batteri: Nej

Mått: 11,5 x 15 x 15 cm

Vikt: 1,3 kg

Övrigt: Android TV, Google Cast, fjärrkontroll, bluetooth-högtalare

Pris: Från 5 990 kronor via Prisjakt

Garanti: 1 år