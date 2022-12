Aktuella priser uppdaterade 2022-12-16

En projektor för hemmet kan vara en stor investering. De bästa, med 4k-upplösning och möjlighet till enorma bildytor, är både dyra och kräver sin fasta plats, antingen uppmonterade på vägg eller i tak, eller short throw-modeller som placeras på soundbar-platsen framför en tom väggyta eller fast duk, istället för en stor tv.

Testade projektorer:

Ljusstyrka för tv-storlek, inte biosalong

Precis som en smart-tv

Så gjorde vi urvalet och testet

Då kan en stor tv lika gärna få stå där istället, om du inte är ute efter gigantisk bildyta. Projektorer i toppklass kan visserligen se bra ut, men du får inte samma ljus- och färgupplevelse som en bra oled-tv.En annan typ av projektor har istället växt i popularitet på senare tid. Kompakta och portabla enheter, som du inte har på fast plats i hemmet eller monterande i ett mötesrum på kontoret, utan som du har stående i en hylla eller undanstoppad i en låda, och sedan dukar fram om du vill ha extra biokänsla eller ska improvisera en filmvisning på annan plats än i tv-soffan.Kolla på senaste avsnittet av din favoritserie i sängen, men på en mer imponerande bildstorlek än din telefon eller surfplatta. Arrangera improviserad bio i trädgården när våren så sakta gör att det känns lockande. Ta med bildspel och videoklipp på festen. Möjligheterna är många och det är bara din fantasi som sätter gränserna.Eller nästan i alla fall. Det här är en lite enklare klass på projektor. Ska de vara små i måtten så finns det inte plats för extra stark ljuskälla eller komponenter för 4k-upplösning. Så det är ljusstyrkor på mellan 300 och 1 000 lumen, där en bra större projektor klarar av runt 2 000 till 3 000 lumen. Det gör att du kort och gott inte kan få lika stor bioduk med bra bild, och att du inte ska ha alltför höga förväntningar på kvaliteten.1080p-upplösning utbredd på en jätteyta kommer oundvikligen bli lite pixligt. Men det blir en annan upplevelse med en projektor som inte ger lika hård kontrast mellan pixlarna som en platt-tv. På rätt avstånd kan till och med 720p-bild, vilket ett par av de enklare projektorerna vi testat, ge en hyfsat fin upplevelse. Men du bör hålla dig till begränsade bildstorlek.Projektorer i denna klass uppges kunna ge bildstorlekar på upp till 100 eller till och med 150 tum. Hur stort det blir beror ju helt enkelt på hur långt från projiceringsytan du ställer projektorn. Men vi tycker att det är lite optimistiska siffror från tillverkarna. En projektor med 500 ANSI lumen i ljusstyrka, vanligt i den pris- och prestandaklass vi testat mest av, ger en bild som ser bra ut upp till kanske 100 tum, tycker vi. Men bara om den står i ett helt nedsläckt rum. Har du lampor tända så stör det snabbt bilden och det blir en mindre njutbar upplevelse. Då behövs det mer tryck i ljuset.Det alla projektorerna vi testat här har gemensamt är att de är uppkopplade och smarta. De har inbyggt wifi och även bluetooth, och ett gränssnitt som ger den tillgång till appar för att strömma musik och film, för det mesta med samma operativsystem och appar som du hittar i en smart tv, ofta Android TV, vilket ju också är vanligast bland smart-tv-apparater idag.Det enda som saknas är just tv-delen, antenningångar och programkortsplats. Men det är ju numera många som väljer att strömma tv-serier och film från appar som Netflix, Disney Plus och Prime, och mer eller mindre ignorerar tablå-tv. I de här projektorerna får du allt utom just tablå-tv. Det fungerar dock mer eller mindre bra, då vissa tillverkare inge gett mjukvaran den omsorg den förtjänar och anpassat fjärrkontroller och egna funktioner på ett bra sätt.Ett exempel på det är Netflix, som är mer strikta än andra strömmande tjänster var deras appar finns, och inte har sin smart tv-app i Google Play Butik. Det gör att en smart-tv, tv-sticka eller som här en projektor måste ha den förinstallerad. Alternativet är att fuska med sidoinstallation av den Netflix-app som är lättare att få tag på, den för mobiler och surfplattor. Det här har de olika tillverkarna löst på olika sätt, och i vissa fall inte löst alls, så du får hitta en egen lösning på det. En sådan detalj ger ett litet minus i marginalen, men då det trots allt går att komma runt så påverkar det inte betyget.Det gör däremot andra saker, som hur bra ljudet i enheterna är. Om du har en projektor på fast plats är det mindre viktigt, eftersom det då är lätt att koppla in ett helt ljudsystem för din hemmabio. Här kan du inte alltid ha det med dig, även om du i samtliga projektorer vi testar har bluetooth-stöd och kan ansluta en högtalare den vägen. Men med inbyggt ljud i projektorn ska det räcka för en bra upplevelse, tycker vi.Vi sökte upp och kontaktade tillverkare av aktuella projektorer med portabelt fokus och bad dem ställa upp med en aktuell modell. Av elva kontaktade leverantörer fick vi till slut in projektorer från sex av dem. Vi sökte även efter nya projektorer från Acer, Viewsonic, Philips, Xgimi och LG, men fick antingen inte svar eller inte in testprodukter i tid.Projektorerna testades en och en efter systemuppdatering i hemmamiljö mot en vit vägg som rymmer upp till 140 tums bildyta. Vi spelade upp 1080p Youtube-film samt strömmade tv-serier och långfilmer från olika videotjänster med dess automatiska bildkvalitetsinställning. Bildkvalitet och ljusstyrka i olika ljusförhållanden har bedömts manuellt på tillgängliga bildprofiler, med projektorernas standardinställningar för fokus och vinkelkorrigering.

Anker Nebula Vega: Slimmad smart projektor att ta med sig

Med en portabel projektor som denna får du bio var du vill. Du behöver inte ens vägguttag.

Betyg 4 av 5 Omdöme Halvsvagt ljud och påtagligt fläktbrus är denna projektors enda riktigt svaga punkter. Men de är inte diskvalificerande dåliga, bara inte så kraftfulla som andra. Så trots det blir det en rekommendation. Du får en praktiskt portabel projektor med rätta uppkopplingen, smart tv-plattform med alla appar du behöver, inbyggt batteri, genomtänkt hantering och fin bild. Positivt God bildkvalitet

Lätt att trimma och ställa in

Slimmad form Negativt Inte så kraftfullt ljud

Påtagligt fläktbrus

: November 2022: Anker/ Nebula : 1920x1080 bildpunkter: 19,2 x 19,2 x 5,9 cm

Läs hela testet av Anker Nebula Vega

Asus Zenbeam Latte L1: Lovande miniprojektor som faller på hanteringen

Är det en fickprojektor för jobbet eller en portabel biograf? Lite av bägge.

Betyg 3 av 5 Omdöme Mer mobil än de flesta, och behändigt designad för att lätt kunna bära med sig. 720p-upplösning är acceptabelt med tanke på priset vi har inga stora klagomål på bildkvaliteten. Men ljusstyrkan är i lägsta laget för en bra filmupplevelse, och menyer, funktioner och hantering kunde vara mer genomtänkt och smidig. En del rena tankemissar i gränssnittet irriterar. Positivt Extra kompakt och bärbar

God bildkvalitet på små ytor

Överkomligt pris Negativt Jobbig att navigera och hantera

Ljusstyrkan räcker inte långt

Svagare ljud än väntat

Begränsat apputbud

: November 2022: 1280x720 bildpunkter: 9 x 9 x 13,1 cm

Läs hela testet av Asus Zenbeam Latte L1

Benq GV30: Spektakulär party-projektor

Den här utstickande projektorn ska vara den första portabla projektorn med 2.1-ljud, och just ljud levererar den mycket av. Bilden är inte lika övertygande.

Betyg 3 av 5 Omdöme Även om Benq GV30 ser annorlunda och rolig ut och är ännu roligare att lyssna på så är det ju projiceringen som ska skådas, och tyvärr sjabblar Benq bort sig på den punkten. Den har inte en bildkvalitet, bildkontroll eller ljusstyrka som matchar prislappen. Har du inga höga krav på bilden och tålamod med gränssnittet så är den en häftig party-projektor. Men för de flesta finns det vassare alternativ. Positivt Kraftfullt ljud

Rolig, utstickande design

Praktisk väska för transport ingår Negativt Slarvar med bildkvaliteten

Segt system och tveksam wifi

Måttlig batteritid

: November 2022: 1280x720 bildpunkter: 12 x 18,5 x 19,6 cm

Läs hela testet av Benq GV30

Epson EF-12: Kompakt projektor i toppklass

Även om inte Epsons laserkub är lika portabel som en del andra så är den för bra för att ignorera.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Om en “portabel” projektor inte är fullt mobil, med inbyggt batteri och rätt design för portabilitet, så vill det till något extra för att den ska få toppbetyg. Lyckligtvis är Epson EF-12 något alldeles extra, med dess knivskarpa, färgstarka bild och högklassiga ljud. Ibland behövs inte mer, men här får vi dessutom en (nästan) komplett smart-tv tack vare inbyggt Android TV. Positivt Skarp och snygg bild

Högklassigt, rikt ljud

Funktionsrikt smart system

Gott om anslutningar Negativt Ingen batteridrift

Inte det mest kompakta formatet

: November 2022: 1920x1080 bildpunkter: 17,5 x 17,5 x 13,5 cm

Läs hela testet av Epson EF-12

Samsung The Freestyle: Portabel bio med egen stil

På väggen, i taket, i vardagsrummet eller på väg. Den här projektorn är mer flexibel än de flesta. Om du betalar lite extra.

Betyg 4 av 5 Omdöme Bra bild men lite lägre ljusstyrka. Rent ljud, men inte så kraftfullt och bara i mono. Batteritid bara om du köper tillbehör. Det låter inte så imponerande, men Samsung The Freestyle vinner på sitt kompletta och smarta system, sin utmärkta mobilitet och sin smidiga design. Det här är en både rolig och problemfri projektor. Positivt Fina färger och bra kontrast

Kompakt och flexibel konstruktion

Smidiga Tizen OS

Alla de viktigaste apparna Negativt Ljusstyrkan begränsar något

Inte så kraftfullt ljud

Batteri får köpas till

: November 2022: Samsung: 1920x1080 bildpunkter: 10 x 13,5 x 12,4 cm

Läs hela testet av Samsung The Freestyle

Xiaomi Mi Smart Projector 2: Prisvärd och pålitlig, men begränsande

Smart Projektor 2 är inte den mest avancerade projektorn, men den ger fullt godkänd 1080p-bild till pressat pris.

Betyg 4 av 5 Omdöme Bilden är bra, ljudet är godkänt, och grundfunktionaliteten som smart mediaplattform är komplett. Xiaomi Mi Smart Projector 2 klarar det grundläggande galant. Den har dock inte den mest praktiska utformningen för att bli helt portabel eller för att smidigt rikta den mot alla ytor. Och den saknar batteri, vilket gör den mer begränsad än andra liknande projektorer. Positivt Godkänd kvalitet på ljud och bild

Dämpat fläktljud

Android TV med full funktion Negativt Opraktiskt att rikta in

Bitvis omständlig navigering

Inget batteri

: November 2022: 1920x1080 bildpunkter: 11,5 x 15 x 15 cm

Läs hela testet av Xiaomi Mi Smart Projector 2