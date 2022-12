I samband med årets upplaga av The Game Awards avslöjade spelutvecklaren Naughty Dog att The Last of Us: Part 1 kommer att släppas till pc den 3 mars 2023.

Detta är alltså inte originalspelet som släpptes till Playstation 3 under 2013 utan den uppdaterade remaken som släpptes i september 2022 till Playstation 5.

I sin recension av The Last of US: Part 1 skrev M3:s spelkritiker att "Det finns fortfarande inslag som skvallrar om att spelets rötter härstammar från gammal teknik, men det är inget som hindrar The Last of Us: Part 1 från att beröra, skrämma och engagerade lika mycket nu som då.

