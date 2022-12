Toyota var tidigt ute när det gäller elektrifiering, åtminstone när det gäller hybrider. Första generationen Prius såg dagens ljus redan 1997, en körmässigt skittråkig bil som av någon anledning blev omåttligt populär bland Hollywoodkändisar och andra celebriteter, som ville sola i glansen av sitt så kallade miljöengagemang. Sedan dess har det rullat på och Toyota har löpande hybridiserat flertalet av sina modeller.

Betyg 3 av 5

Omdöme Nya Toyota BZ4X är givetvis en intressant bil, inte minst med tanke på tillverkaren bergfasta rykte gällande kvalitet och andrahandsvärde. Den är bekväm, både att köra och att färdas i. De kompetenta assistanssystemen (bortsett från förarövervakningen) borgar för en trygga mil. Men en tillförlitlig räckvidd är en viktig parameter och här tycker vi att det svajar rejält gentemot vad som utlovas. Positivt Underhållande köregenskaper

Fyrhjulsdrift

Snabbladdning upp till 150 kW

Bra batterigaranti (10 år/100 000 mil) Negativt Räckvidden

Irriterande förarövervakningsfunktion

Irriterande förarövervakningsfunktion

Ljudisolering hjulhus

Rena elbilar har det däremot varit snålare med – tills nu. Elbilen bZ4X (där bz står för beyond zero) har onekligen spännande design. Snygg enligt oss och de skarpa linjerna bekräftar släktskapet med tillverkarens lyxigare varumärke, Lexus. Interiören är futuristisk och det tar ett tag att vänja sig den långt framdragna och kraftig sluttande vindrutan.

Det digitala instrumentklustret är placerat ovanför ratten, vilket innebär att du som förare bör trivas med att sitta med ratten lågt för att den inte ska skymma vissa delar av informationsflödet. Med knappsatsen på ratten navigerar du i menyerna för exempelvis olika visningsalternativ eller för att aktivera/avaktivera de olika förarassistanssystemen.

Centralt placerad finner vi den 12,3 tum stora pekskärmen med tillverkarens mmi som går under namnet Toyota Smart Connect+. Multimediasystem har ett snyggt och tydligt gränssnitt som reagerar snabbt när vi grottar ner oss i de olika undermenyerna. Men menysystemet brister i logik. Vi saknar en övergripande och tydlig bild över räckvidd, laddningshastighet och energiflöde – både i realtid samt historiskt.

Bekvämt för fyra

Sätena fram är riktigt bekväma, framför allt förarplatsen som ställs in elektriskt, medan passageraren får rycka i de analoga reglagen. Baksätespassagerarna får däremot leva med att golvet är något högt (på grund av det underliggande batteriet), men med uppdragna knän fungerar det ändå tack vare generöst utrymme i längd, liksom tilltagen takhöjd. Frunk saknas, men det finns åtminstone ett fack under bagagerumsgolvet för exempelvis en laddkabel. Bagageutrymmet sväljer 452 liter (under insynsskyddet).

Och på tal om förarassistanssystem. Till en övervägande del är dessa riktigt bra, responsiva och lagom avvägda, men en funktion gör oss både frustrerade och irriterade. Toyota har valt att placera en kamera för övervakning av dig som förare på rattnavets ovansida.

Den ska se till att du håller ögonen på vägen och, enligt instruktionshandboken, ”är i stånd att utföra åtgärder”. Bedömer systemet att du inte har uppmärksamheten på vägen, blundar (!) eller helt enkelt inte kan detektera hela ditt ansikte ljuder en signal och ett meddelande visas på skärmen bakom ratten.

Storebror ser dig. Förarövervakningssystemet lämnar en del att önska

Gott så, genomtänkta säkerhetssystem är i grunden bra, men här blir det minst sagt överdrivet. Tittar du åt sidan en sekund för länge, eller håller i ratten fel (typ handen klockan 12) börjar det pipa direkt och det är snudd på omöjligt att blidka systemet och få det att hålla klaffen.

Vän av ordning tänker nu kanske att funktionen går att inaktivera. Det gör den och efter att ha letat i menyerna ett par minuter hittar vi till slut frälsningen – bara för att raskt bli besvikna igen. Pipandet och varningssignalerna fortsätter ändå, nu för att systemet ÄR inaktiverat och att vi ”bör läsa användarhandboken för information”. Jisses…

Räckvidden?

Testbilen är fyrhjulsdriven. Batteriets bruttokapacitet är 71,4 kWh och räckvidden, enligt wltp, är 415 kilometer och den genomsnittliga förbrukningen 18 kWh/100 kilometer. Siffror som vi vid det här laget lärt oss att ta men en gigantisk skopa salt.

När vi slår oss ned i bilen, en decemberdag ,med kvicksilvret runt noll, är den fulladdad och enligt systemet är den beräknade räckvidden… 271 kilometer! Den tillhörande appen ger oss en annan information och bedyrar att vi ska kunna ta oss längre, runt 350 kilometer. Det visar sig att appen, i huvudmenyn, alltid visar uppskattad räckvidd med förutsättningen att klimatanläggningen är avstängd. Då uppskattningen även tar hänsyn till tidigare körbeteende och det kan mycket väl vara så att Rally-Harry kört bilen innan oss, tar vi det med nypa salt.

Men mönstret går igen. Trots att vi kör överdrivet ekonomiskt och aldrig över 100 km/t möts vi av samma besked efter varje laddning – max 271 kilometer (350 med klimatanläggningen avstängd). Vid minusgrader reducerades räckvidden med ytterligare ett par mil. Enligt Toyota har bZ4X en ”väl tilltagen räckviddbuffert”, vilket innebär att när systemet anger att det är noll kilometer kvar att köra ska det finnas ytterligare 8,2 procent kvar av batteriet. Hur detta ska motverka en eventuell räckviddsångest framgår dock inte. Värt att nämna är att vi hamnade på en genomsnittsförbrukning på närmare 30 kWh/100 km.

De dubbla elmotorerna levererar en maxeffekt på 218 hästkrafter och tack vare den kvicka styrningen och väl avvägd fjädring är Bz4X helt klart underhållande att köra. Stillastående till 100 km/t avverkas på 6,9 sekunder och vi inser snart att ekipagets ljudisolering håller hög klass. Utom på en punkt – hjulhusen, där varje tumlande gruskorn ljudligt och obarmhärtigt förmedlas in i kupén.

Specifikationer

Modell: Bz4X AWD

Tillverkare: Toyota

Testad: december 2022

Pris: Från 610 900 kronor

Drivning: Fyrhjulsdriven

Motor: Dubbla elmotorer om 109 hk vardera. Max effekt 217,5 hk. Max vridmoment 336 Nm.

Räckvidd (WLTP): 415 km

Snabbladdning AC/DC: 11 kW/150 kW

Batteri: 71,4 kWh (brutto)

Prestanda: 0-100 km/h på 6,9 sek

Toppfart: 160 km/h